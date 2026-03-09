«Φωτιά» και στο φυσικό αέριο: Aλμα έως 30% στις τιμές στην Ευρώπη
Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτινάσσονται έως 30%, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η άνοδος του πετρελαίου και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εντείνουν την ανησυχία για παγκόσμιες ενεργειακές ελλείψεις
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές και να διαταράσσει τις προμήθειες καυσίμων.
Τα συμβόλαια αναφοράς σημείωσαν άνοδο έως και 30% τη Δευτέρα, επεκτείνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το άλμα των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς όλο και περισσότεροι μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής περιόρισαν την παραγωγή τους, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια φυσικού αερίου στις ΗΠΑ κινήθηκαν επίσης ανοδικά, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.
Η σύγκρουση έχει πλέον εισέλθει στη δέκατη ημέρα της και δεν διαφαίνονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις. Ειδικά για την αγορά φυσικού αερίου, η Ευρώπη βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, καθώς βγαίνει από τον χειμώνα με αποθέματα στις δεξαμενές αποθήκευσης σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αγοράσει περισσότερα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) το καλοκαίρι για να αναπληρώσει τα αποθέματα, ανταγωνιζόμενη αγοραστές από την Ασία για περιορισμένες ποσότητες, εάν οι ροές από τη Μέση Ανατολή δεν φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές.
«Η αγορά αρχίζει σταδιακά να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα παρατεταμένων διαταραχών στην προσφορά σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας», δήλωσε η αναλυτής της Rabobank, Φλόρενς Σμιτ. «Εκτιμούμε ότι οι διαταραχές στην προσφορά μπορεί να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες».
Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον επόμενο μήνα —το βασικό σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου— διαπραγματεύονταν αυξημένα κατά 20%, στα 64 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 08:08 το πρωί στο Άμστερνταμ.
