«Φωτιά» και στο φυσικό αέριο: Aλμα έως 30% στις τιμές στην Ευρώπη

Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτινάσσονται έως 30%, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η άνοδος του πετρελαίου και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εντείνουν την ανησυχία για παγκόσμιες ενεργειακές ελλείψεις