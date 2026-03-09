Μετριάστηκαν οι απώλειες στις ασιατικές αγορές μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει πετρέλαιο στην αγορά
Μετριάστηκαν οι απώλειες στις ασιατικές αγορές μετά την κίνηση της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύσει πετρέλαιο στην αγορά
Στη Νότια Κορέα ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις ο μηχανισμός διακοπής των συναλλαγών - Υπό πίεση οι τεχνολογικοί κολοσσοί
Οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας–Ειρηνικού περιόρισαν μέρος των μεγάλων απωλειών που κατέγραψαν νωρίτερα, καθώς η Σαουδική Αραβία φέρεται να προσέφερε επιπλέον ποσότητες αργού στην αγορά, εξέλιξη που οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ριάντ διοχέτευσε περίπου 4,6 εκατομμύρια βαρέλια μέσω αγωγού προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.
Μετά την είδηση αυτή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα της ημέρας, αν και παρέμειναν σημαντικά αυξημένες. Τα συμβόλαια Brent διαπραγματεύονταν με άνοδο περίπου 16,13% στα 107,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωνε άνοδο 13,74% στα 103,47 δολάρια.
Νωρίτερα, και τα δύο συμβόλαια είχαν πλησιάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, μετά τις περικοπές παραγωγής από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής — μεταξύ αυτών το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — εξαιτίας της διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Ο δείκτης υποχώρησε αρχικά πάνω από 8%, οδηγώντας σε αναστολή των συναλλαγών για 20 λεπτά στις 10:31 το πρωί τοπική ώρα. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης οι απώλειες περιορίστηκαν στο 5,96%, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 5.251,87 μονάδες.
Μεγάλες πιέσεις δέχθηκαν οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας. Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 7,81%, ενώ η SK Hynix κατέγραψε πτώση 9,52%.
Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός διακοπής συναλλαγών είχε ενεργοποιηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο δείκτης είχε καταγράψει πτώση άνω του 12% — τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του.
Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν επίσης οι εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών. Η SoftBank υποχώρησε κατά 9,81%, ενώ οι μετοχές των Advantest και Lasertec σημείωσαν πτώση άνω του 11% και 8% αντίστοιχα.
Στην Κίνα, οι απώλειες ήταν μικρότερες. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,96%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε πτώση περίπου 1%.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών και έκλεισε με πτώση 2,85% στις 8.599 μονάδες.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ριάντ διοχέτευσε περίπου 4,6 εκατομμύρια βαρέλια μέσω αγωγού προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.
Μετά την είδηση αυτή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα της ημέρας, αν και παρέμειναν σημαντικά αυξημένες. Τα συμβόλαια Brent διαπραγματεύονταν με άνοδο περίπου 16,13% στα 107,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωνε άνοδο 13,74% στα 103,47 δολάρια.
Νωρίτερα, και τα δύο συμβόλαια είχαν πλησιάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, μετά τις περικοπές παραγωγής από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής — μεταξύ αυτών το Κουβέιτ, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — εξαιτίας της διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Νέο σοκ στη Νότια ΚορέαΠαρά τη μερική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, οι αγορές της Ασίας παρέμειναν υπό ισχυρή πίεση. Στη Νότια Κορέα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi ενεργοποίησε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις τον μηχανισμό «circuit breaker», καθώς η αγορά κατέρρευσε όταν το πετρέλαιο πλησίασε τα 120 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022.
Ο δείκτης υποχώρησε αρχικά πάνω από 8%, οδηγώντας σε αναστολή των συναλλαγών για 20 λεπτά στις 10:31 το πρωί τοπική ώρα. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης οι απώλειες περιορίστηκαν στο 5,96%, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 5.251,87 μονάδες.
Μεγάλες πιέσεις δέχθηκαν οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας. Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 7,81%, ενώ η SK Hynix κατέγραψε πτώση 9,52%.
Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός διακοπής συναλλαγών είχε ενεργοποιηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο δείκτης είχε καταγράψει πτώση άνω του 12% — τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του.
Απώλειες σε Ιαπωνία και υπόλοιπη ΑσίαΣτην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 5,2%, κλείνοντας στις 52.728,72 μονάδες και πέφτοντας κάτω από τις 53.000 για πρώτη φορά από τις 6 Φεβρουαρίου. Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 3,8%.
Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν επίσης οι εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών. Η SoftBank υποχώρησε κατά 9,81%, ενώ οι μετοχές των Advantest και Lasertec σημείωσαν πτώση άνω του 11% και 8% αντίστοιχα.
Στην Κίνα, οι απώλειες ήταν μικρότερες. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,96%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε πτώση περίπου 1%.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών και έκλεισε με πτώση 2,85% στις 8.599 μονάδες.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα