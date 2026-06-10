H τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο DNA του ΟΤΕ: Τι είναι η υπηρεσία AI Calling

Η συνάντηση Κώστα Νεμπή και Mati Staniszewski της ElevenLabs που φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις τηλεφωνικές κλήσεις – Πότε το brand COSMOTE θα αλλάξει σε TELEKOM