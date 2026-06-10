H τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο DNA του ΟΤΕ: Τι είναι η υπηρεσία AI Calling
H τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο DNA του ΟΤΕ: Τι είναι η υπηρεσία AI Calling
Η συνάντηση Κώστα Νεμπή και Mati Staniszewski της ElevenLabs που φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις τηλεφωνικές κλήσεις – Πότε το brand COSMOTE θα αλλάξει σε TELEKOM
Μια πρώτη εικόνα για το AI Calling, τη νέα υπηρεσία που αναπτύσσει η Deutsche Telekom σε συνεργασία με την ElevenLabs και η οποία αναμένεται να φέρει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Πρόκειται για μια υπηρεσία που φιλοδοξεί να μετατρέψει την κλασική φωνητική κλήση σε ένα «έξυπνο» εργαλείο επικοινωνίας. Μεταξύ των λειτουργιών που εξετάζονται περιλαμβάνεται η ζωντανή μετάφραση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μεταξύ χρηστών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιας εξωτερικής εφαρμογής.
Παράλληλα, η τεχνολογία θα μπορεί να δημιουργεί αυτόματα περίληψη της συνομιλίας μετά το τέλος της κλήσης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI Assistant) κατά τη διάρκειά της, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες ή πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.
Η συνεργασία ΟΤΕ – ElevenLabs χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα παγκοσμίως όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί απευθείας στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και όχι σε μια ξεχωριστή εφαρμογή.
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Πρόκειται για μια υπηρεσία που φιλοδοξεί να μετατρέψει την κλασική φωνητική κλήση σε ένα «έξυπνο» εργαλείο επικοινωνίας. Μεταξύ των λειτουργιών που εξετάζονται περιλαμβάνεται η ζωντανή μετάφραση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μεταξύ χρηστών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιας εξωτερικής εφαρμογής.
Παράλληλα, η τεχνολογία θα μπορεί να δημιουργεί αυτόματα περίληψη της συνομιλίας μετά το τέλος της κλήσης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI Assistant) κατά τη διάρκειά της, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες ή πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.
Η συνεργασία ΟΤΕ – ElevenLabs χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα παγκοσμίως όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί απευθείας στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και όχι σε μια ξεχωριστή εφαρμογή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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