«Φωτιά» στην τιμή του πετρελαίου, άγγιξε τα $120 το βαρέλι: Εκτακτη σύσκεψη των ΥΠΟΙΚ της G7
Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2020 το αργό πετρέλαιο - Οι χώρες της G7 εξετάζουν συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε συνεργασία με τον ΙΕΑ σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν οι αγορές ενέργειας
Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και η κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν έχουν προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
Με την τιμή του Brent να πλησιάζει πρόσφατα τα 120 δολάρια ανά βαρέλι και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να έχει ουσιαστικά διακοπεί, επενδυτές και κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ενεργειακής πίεσης και αυξημένου πληθωρισμού.
Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψε άνοδο περίπου 30%, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 27%, με τις δύο βασικές διεθνείς τιμές αναφοράς να ξεπερνούν πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στον πανικό που επικρατεί στις αγορές λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του ουσιαστικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.
Το Brent σημείωσε άνοδο που έφτασε έως και 29%, αγγίζοντας τα 119,50 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ενδοσυνεδριακό άλμα από το 2020. Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε έως και 31%. Η νέα αυτή άνοδος προστέθηκε στην ήδη ισχυρή αύξηση της προηγούμενης εβδομάδας, όταν οι τιμές είχαν ενισχυθεί περίπου κατά 28%.
Λίγο μετά τις 8:30 ώρα Ελλάδος οι τιμές παρουσίαζαν μικρή αποκλιμάκωση, με το Brent στα 109,3 δολάρια (+18%) και το αμερικανικό αργό στα 106 δολάρια (+17%).
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση των συζητήσεων, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα στις 8:30 το πρωί ώρα Νέας Υόρκης, (15:30 ώρα Ελλάδας) προκειμένου να εξετάσουν την πιθανότητα μιας συντονισμένης παρέμβασης στην αγορά ενέργειας.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τρεις χώρες της G7 -μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες- έχουν ήδη εκφράσει υποστήριξη προς τη στρατηγική αυτή.
Η πιθανή κίνηση εξετάζεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για την επάρκεια προσφοράς και τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως.
Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα λάβει απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Εκτακτη σύσκεψη των ΥΠΟΙΚ της G7Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 πρόκειται να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας κοινής απελευθέρωσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, σε συντονισμό με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ).
