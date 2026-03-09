«Φωτιά» στην τιμή του πετρελαίου, άγγιξε τα $120 το βαρέλι: Εκτακτη σύσκεψη των ΥΠΟΙΚ της G7

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2020 το αργό πετρέλαιο - Οι χώρες της G7 εξετάζουν συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε συνεργασία με τον ΙΕΑ σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν οι αγορές ενέργειας