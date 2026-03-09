Βουτιά στα χρηματιστήρια της Ασίας: Μαζικές ρευστοποιήσεις μετά τη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών πετρελαίου από το 1988
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήρια Στενά του Ορμούζ Πετρέλαιο

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα ενεργοποίησε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις τον μηχανισμό «circuit breaker» - Υπό πίεση οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου — που πλησιάζουν τα 120 δολάρια το βαρέλι — πυροδότησε μαζικές ρευστοποιήσεις και έντονη νευρικότητα στους επενδυτές.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας σημειώθηκε μετά τις περικοπές παραγωγής από χώρες της Μέσης Ανατολής και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας το πετρέλαιο στην ισχυρότερη ημερήσια άνοδο σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

Κατακόρυφη πτώση στη Νότια Κορέα


Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα ενεργοποίησε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις τον μηχανισμό «circuit breaker», καθώς η αγορά κατέγραψε μεγάλη πτώση.

