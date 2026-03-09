Αγορές ομολόγων: Iσχυρές πιέσεις διεθνώς – Tο ράλι του πετρελαίου εντείνει τους φόβους στασιμοπληθωρισμού
Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει τον κίνδυνο οι κεντρικές τράπεζες να αναγκαστούν να διατηρήσουν τη νομισματική πολιτική σε αυστηρά επίπεδα ενισχύοντας τον στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή συνδυασμό χαμηλής ανάπτυξης και υψηλών τιμών
Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για πληθωρισμό και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Στις συναλλαγές της Ασίας, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν απότομα, σε μια κίνηση που αντανακλά την αυξανόμενη νευρικότητα των επενδυτών για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά περισσότερες από επτά μονάδες βάσης — η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από τον Ιανουάριο — ενώ οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες αγορές κρατικού χρέους. Στην Αυστραλία, η απόδοση του τριετούς κρατικού τίτλου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητος στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια στα γερμανικά ομόλογα υποχώρησαν κοντά σε χαμηλό σχεδόν δεκαπέντε ετών.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το κύμα πωλήσεων στα ομόλογα συνδέεται άμεσα με την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες πλησιάζουν τα 120 δολάρια το βαρέλι. Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, το αργό έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 80%, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν διαταράξει σοβαρά τις μεταφορές ενέργειας από την περιοχή.
Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει τον κίνδυνο οι κεντρικές τράπεζες να αναγκαστούν να διατηρήσουν τη νομισματική πολιτική σε αυστηρά επίπεδα προκειμένου να περιορίσουν τον πληθωρισμό, ακόμη και αν η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται. Ένα τέτοιο σενάριο ενισχύει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή συνδυασμό χαμηλής ανάπτυξης και υψηλών τιμών.
