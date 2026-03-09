Χρυσός: Πτώση καθώς το ράλι του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους για υψηλότερα επιτόκια

Η ανοδική πορεία του χρυσού έχει ανακοπεί καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με το πολύτιμο μέταλλο να βρίσκεται υπό πίεση λόγω του ισχυρότερου δολαρίου και των ανησυχιών για τα επιτόκια.

