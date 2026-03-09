Χρυσός: Πτώση καθώς το ράλι του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους για υψηλότερα επιτόκια
Χρυσός: Πτώση καθώς το ράλι του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους για υψηλότερα επιτόκια
Η άνοδος του πετρελαίου προς τα 120 δολάρια, η ενίσχυση του δολαρίου και οι φόβοι για υψηλότερα επιτόκια πιέζουν τον χρυσό, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει την αστάθεια στις αγορές
Ο χρυσός υποχώρησε καθώς δέχεται πιέσεις από την ενίσχυση του δολαρίου και τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα του ενώ το πετρέλαιο πλησίασε τα 120 δολάρια το βαρέλι.
Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως και 3%, φθάνοντας περίπου τα 5.015 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών. Παράλληλα, μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο περιόρισαν την παραγωγή, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων. Δείκτης του αμερικανικού νομίσματος σημείωσε άνοδο έως και 0,7%.
Η υποχώρηση του χρυσού «αντανακλά το τέρας του πληθωρισμού που ενισχύει το δολάριο», δήλωσε η Χίμπε Τσεν, αναλύτρια στη Vantage Markets στη Μελβούρνη. «Όταν το πετρέλαιο ξεπερνά τα 100 δολάρια, ενεργοποιείται μια αλυσιδωτή αντίδραση: ενεργειακό σοκ, αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες, ισχυρότερο δολάριο και ασθενέστερος χρυσός».
Η ανοδική πορεία του χρυσού έχει ανακοπεί καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με το πολύτιμο μέταλλο να βρίσκεται υπό πίεση λόγω του ισχυρότερου δολαρίου και των ανησυχιών για τα επιτόκια.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως και 3%, φθάνοντας περίπου τα 5.015 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών. Παράλληλα, μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο περιόρισαν την παραγωγή, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων. Δείκτης του αμερικανικού νομίσματος σημείωσε άνοδο έως και 0,7%.
Η υποχώρηση του χρυσού «αντανακλά το τέρας του πληθωρισμού που ενισχύει το δολάριο», δήλωσε η Χίμπε Τσεν, αναλύτρια στη Vantage Markets στη Μελβούρνη. «Όταν το πετρέλαιο ξεπερνά τα 100 δολάρια, ενεργοποιείται μια αλυσιδωτή αντίδραση: ενεργειακό σοκ, αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες, ισχυρότερο δολάριο και ασθενέστερος χρυσός».
Η ανοδική πορεία του χρυσού έχει ανακοπεί καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με το πολύτιμο μέταλλο να βρίσκεται υπό πίεση λόγω του ισχυρότερου δολαρίου και των ανησυχιών για τα επιτόκια.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα