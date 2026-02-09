Real Consulting: Το deal που δημιουργεί έναν ισχυρό όμιλο Τεχνολογίας και Πληροφορικής
Σύμπραξη ηχηρών επιχειρηματιών στο νέο σχήμα που εκτιμάται ότι θα έχει συνδυασμένο κύκλο εργασιών άνω των 67 εκατ. για το 2025, με EBITDA άνω των 14 εκατ.
Σε μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει σημαντικά τη θέση της στον κλάδο της τεχνολογίας, η Real Consulting συμφώνησε για την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο και παράλληλα προχώρησε στην εξαγορά του 100% της OTS, με στόχο να δημιουργήσει έναν όμιλο με διευρυμένη παρουσία στους τομείς του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια νέα επιχειρηματική συνθήκη με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και ισχυροποίησης της εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Η δομή της συμφωνίας προβλέπει πως η μετοχική βάση της εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, όπως οι Motor Oil, Intracom, Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη και Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη, οι οποίοι προστίθενται στους υφιστάμενους μετόχους Νίκο Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιο Παπαργύρη.
Τζίρο 67 εκατ. ευρώ το νέο σχήμαΣύμφωνα με εκτιμήσεις για τα οικονομικά στοιχεία των δύο εταιρειών κατά την τελευταία οικονομική χρήση του 2025, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026 διαγράφονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
