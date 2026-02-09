Real Consulting: Σε ισχυρούς επενδυτές το 32,5% και συμφωνία για την εξαγορά της OTS
Real Consulting: Σε ισχυρούς επενδυτές το 32,5% και συμφωνία για την εξαγορά της OTS
Intracom, Motor Oil, Blue Oak και Red Arrow Holdings, ανάμεσα στους σημαντικούς επενδυτές, που αποκτούν το 32,5% της Real Consulting, μέσω της βασικής μετόχου, OneDealer Holdings του Νικόλαου Βαρδινογιάννη
Συμφωνία για την εξαγορά του 100% της OTS σύνηψε σήμερα η Real Consulting, με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως έγραφε νωρίτερα το newmoney. Παράλληλα, η βασική μέτοχος της εταιρείας, OneDealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη, συμφώνησε με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση του 32,56% των μετοχών της εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή. Έτσι, η μετοχική βάση της Real Consulting διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.
Νωρίτερα το newmoney έγραφε ότι πως το μεγάλο deal της Real Consulting, βρισκόταν προ των ανακοινώσεων. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που μιλούσαν για την είσοδο σχήματος μεγάλων και γνωστών επενδυτών μεταξύ αυτών και ονόματα από τον εφοπλιστικό χώρο. Η στήλη dark room ήταν η πρώτη που αποκάλυψε την συμφωνία των μετόχων της εισηγμένης με ισχυρό εφοπλιστικό όμιλο και στη συνέχεια με άλλες αναφορές έδωσε και άλλες λεπτομέρειες για το μεγάλο deal. Αντιστοίχως, οι πληροφορίες ανέφεραν πως η OTS από την Θεσσαλονίκη, με CEO τον Σπύρο Παμπουκίδη, ήταν επίσης στο επίκεντρο φημών για ενδεχόμενη εξαγορά της ή συμμετοχή της σε μια μεγάλη μετοχική συμφωνία.
