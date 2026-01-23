Κικίλιας στην ΠΝΟ: Η ναυτική οικογένεια είναι υπόθεση όλων μας
Μήνυμα στήριξης στους ναυτικούς, έμφαση στην ισότητα και ιδιαίτερη αναφορά στην ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στις οικογένειες των στελεχών που χάνονται εν ώρα καθήκοντος
Την ευρεία και ουσιαστική έννοια της «ναυτικής οικογένειας» ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), τονίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να στέκεται διαρκώς δίπλα όχι μόνο στους εν ενεργεία ναυτικούς και το προσωπικό Λιμενικού αλλά σε όλους όσοι υπηρετούν και στηρίζουν τη ζωή και την εργασία στη θάλασσα.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του ναυτικού επαγγέλματος, επισημαίνοντας ότι συχνά απαιτεί μεγάλες προσωπικές και οικογενειακές θυσίες. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πως η Πολιτεία πρέπει να λειτουργεί ως «δεύτερη οικογένεια», ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι της θάλασσας και της υπηρεσίας χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.
Ειδική μνεία έκανε στη στήριξη του παιδιού του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας, σημειώνοντας ότι το κράτος έχει χρέος να σταθεί έμπρακτα δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Όπως τόνισε, τέτοιες πράξεις δεν αποτελούν απλώς κοινωνική ευαισθησία, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι σε όσους προσφέρουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του δημόσιου καθήκοντος.
Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ισότητας ανδρών και γυναικών στη θάλασσα, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά δεν υφίσταται καμία διάκριση σε επίπεδο εργασίας και αποζημιώσεων. Υπενθύμισε ότι ρυθμίστηκαν εκκρεμότητες όπως το επίδομα μητρότητας και άλλες παροχές, ώστε οι γυναίκες ναυτικοί να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους συναδέλφους τους.
Ο υπουργός απηύθυνε, επίσης, κάλεσμα για ενεργή συμμετοχή όλων στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων ανθρώπων στο ναυτικό επάγγελμα, τονίζοντας ότι η ναυτιλία παραμένει μια ισχυρή επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική διέξοδος για τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, η ναυτική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ελπίδας και προοπτικής, κρατώντας τα νέα παιδιά στην πατρίδα.
Αναφερόμενος στον ιστορικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι της θάλασσας ήταν εκείνοι που άνοιξαν τη χώρα σε νέες αγορές και ανέδειξαν διεθνώς το ελληνικό όνομα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Πειραιά και στο ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα, καθώς και στις δυνατότητες ανάπτυξης και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι το υπουργείο παραμένει ανοιχτό τόσο στην κριτική όσο και στις τεκμηριωμένες προτάσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας.
