Οδύνη στην κηδεία του λιμενικού που σκοτώθηκε στο Άστρος, η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του
Τραγική φιγούρα η αδερφή του 53χρονου η οποία λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα αγκαλιάζοντας το φέρετρό του
Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας, την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.
Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι, όπως προβλέπεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις, η Βουλή υιοθετεί το ανήλικο παιδί του αδικοχαμένου άνδρα.
Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν από το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον λιμενικό που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία αλλά και το Λιμενικό Σώμα.
Τραγική φιγούρα η αδερφή του 53χρονου η οποία λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα αγκαλιάζοντας το φέρετρο του αδικοχαμένου αδελφού της το οποίο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία. Η γυναίκα του δεν είχε αντέξει έστω να σταθεί όρθια...
Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.
Η συγκίνηση είναι έκδηλη στα πρόσωπο τόσο των συγγενών και των φίλων, όσο και των συναδέλφων του.
Σε δήλωσή του για τον θάνατο του στελέχους του Λιμενικού Σώματος, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι «η οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον», σημειώνοντας πως άπαντες είναι «ευγνώμονες για την προσφορά του».
Ο υπουργός είπε ότι επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η Βουλή να σταθεί δίπλα στο ανήλικο παιδί του εκλιπόντος. «Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε, τέλος, ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», αποτίοντας φόρο τιμής στον 53χρονο που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας.
