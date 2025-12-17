Η αναστολή λειτουργίας της Jetoil επηρεάζει περίπου 130 πρατήρια πανελλαδικά

Τα περισσότερα από τα πρατήρια που επηρεάζονται, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα - Γιατί δημιουργείται πρόβλημα στην τροφοδοσία και άλλων εταιρειών