Cetracore Jetoil: Η περιπετειώδης διαδρομή και το ξαφνικό «πάγωμα» των δραστηριοτήτων
Cetracore Jetoil: Η περιπετειώδης διαδρομή και το ξαφνικό «πάγωμα» των δραστηριοτήτων
Η οικειοθελής αναστολή από τη διοίκηση της πετρελαϊκής είναι το τελευταίο επεισόδιο σε ένα μακρύ σήριαλ που ξεκινά από την οικογένεια Μαμιδάκη και συνεχίστηκε με την εμπλοκή της Cetracore Energy και του εμπόρου πετρελαίου Μουρταζά Λακχανί- Το δάνειο της Credit Bank of Moscow και η αλλαγή του ΔΣ
Το ξαφνικό «φρένο», που έβαλε νωρίτερα σήμερα στη δραστηριότητά της η Cetracore-Jetoil, υπό το βάρος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, είναι το τελευταίο επεισόδιο σε ένα μακρύ σήριαλ, που ξεκινά από την εποχή της οικογένειας Μαμιδάκη και συνεχίστηκε με την εμπλοκή της Cetracore Energy και του εμπόρου πετρελαίου Μουρταζά Λακχανί. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε οικειοθελώς στο «πάγωμα» των δραστηριοτήτων της, μετά την χθεσινή συμπερίληψη του βασικού της μετόχου Μουρταζά Λακχανί (επικεφαλής της Mercantile Maritime Group) στην απόφαση 2025/20594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε νέες κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών συμφερόντων τη Δευτέρα, στοχεύοντας τους εμπόρους Murtaza Lakhani και Etibar Eyyub επειδή βοήθησαν τη Μόσχα να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές αργού, που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Μέσω των εταιρειών του, επιτρέπει τις αποστολές και τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft. Συγκεκριμένα, ο Murtaza Lakhani ελέγχει πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, που προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία», αναφέρει η καταχώριση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές της Cetracore Jetoil, η διοίκηση της μετά από αυτή την εξέλιξη αποφάσισε από μόνη της την προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων, – και όχι κατόπιν κάποιας σχετικής διοικητικής πράξης των ελληνικών αρχών-, μέχρι να δοθούν οδηγίες από τις εγχώριες υπηρεσίες για το τι μέλλει γενέσθαι.
Στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Κύριοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες. Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση. Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.
Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:
•Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.
•Δεν θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.
•Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση».
Το δεύτερο και πιο πρόσφατο γεγονός έχει να κάνει με τον «ανασχηματισμό» στη διοίκηση της εταιρείας. Ειδικότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2025 συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Shazia Mukhtar, ως Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, Λεωνίδα Ψάρρα ως μέλος και Κωνσταντίνο Σκουλούδη ως μέλος. Η Shazia Mukhtar φέρεται να είναι Group General Counsel της Mercantile Maritime, συμφερόντων του Μ. Λακχανί. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια επικεφαλής της Cetracore Jetoil ήταν ο Χρήστος-Ιωάννης Καρνέζης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε νέες κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών συμφερόντων τη Δευτέρα, στοχεύοντας τους εμπόρους Murtaza Lakhani και Etibar Eyyub επειδή βοήθησαν τη Μόσχα να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές αργού, που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Μέσω των εταιρειών του, επιτρέπει τις αποστολές και τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft. Συγκεκριμένα, ο Murtaza Lakhani ελέγχει πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, που προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία», αναφέρει η καταχώριση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές της Cetracore Jetoil, η διοίκηση της μετά από αυτή την εξέλιξη αποφάσισε από μόνη της την προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων, – και όχι κατόπιν κάποιας σχετικής διοικητικής πράξης των ελληνικών αρχών-, μέχρι να δοθούν οδηγίες από τις εγχώριες υπηρεσίες για το τι μέλλει γενέσθαι.
Στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Κύριοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες. Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση. Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.
Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:
•Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.
•Δεν θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.
•Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση».
Η μείωση κεφαλαίου και ο «ανασχηματισμός»Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι πριν από αυτή την τελευταία εξέλιξη υπήρξαν δύο πρόσφατα γεγονότα. Το πρώτο δρομολογήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορούσε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό 8.313.840 ευρώ, με την ακύρωση 162.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 51,32 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Cetracore Jetoil ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.112.895,72 ευρώ, διαιρούμενο σε 41.171 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 51,32 ευρώ η κάθε μία.
Το δεύτερο και πιο πρόσφατο γεγονός έχει να κάνει με τον «ανασχηματισμό» στη διοίκηση της εταιρείας. Ειδικότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2025 συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Shazia Mukhtar, ως Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, Λεωνίδα Ψάρρα ως μέλος και Κωνσταντίνο Σκουλούδη ως μέλος. Η Shazia Mukhtar φέρεται να είναι Group General Counsel της Mercantile Maritime, συμφερόντων του Μ. Λακχανί. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια επικεφαλής της Cetracore Jetoil ήταν ο Χρήστος-Ιωάννης Καρνέζης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα