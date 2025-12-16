Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της Jetoil και άλλων τεσσάρων εταιρειών καυσίμων με εντολή Βουρλιώτη

Και οι πέντε εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς