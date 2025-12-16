Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της Jetoil και άλλων τεσσάρων εταιρειών καυσίμων με εντολή Βουρλιώτη
Και οι πέντε εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς
Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, παγώνουν, όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην εμπορία πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι εταιρείες αυτές, μια εκ των οποίων είναι η Jetoil (στις πέντε αυτές εταιρείες δεν περιλαμβάνονται οι γνωστές μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών) φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς. To πρόσωπο αυτό δεν διαμένει στην Ελλάδα και είναι αγνώστου διαμονής.
Συγκεκριμένα δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πέντε αυτών εταιρειών, όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως είναι οι εγκαταστάσεις τους, τα ακίνητα τους, τα αυτοκίνητα, κ.λπ. που έχουν.
Η ενέργεια της ανεξάρτητης Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, η Αρχή θα λάβει μέριμνα για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στις εταιρείες αυτές να πληρωθούν κανονικά από τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί στις Τράπεζες από την Αρχή.
