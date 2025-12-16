Cetracore-Jetoil: Αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας λόγω ρωσικών κυρώσεων
Cetracore-Jetoil: Αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας λόγω ρωσικών κυρώσεων
Ανησυχία στην αγορά καυσίμων για πιθανές ελλείψεις σε πρατήρια
Ξαφνικό «φρένο» έβαλε την Τρίτη στη δραστηριότητά της η Cetracore-Jetoil, αιφνιδιάζοντας την αγορά καυσίμων και τους συνεργάτες της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία οδηγήθηκε σε κατάρρευση υπό το βάρος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εξέλιξη που δημιουργεί ήδη ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία ορισμένων πρατηρίων.
Η Cetracore-Jetoil ενημέρωσε το δίκτυο συνεργατών της για προσωρινή αναστολή των εργασιών, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση ή περαιτέρω λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.
Η παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά είναι σχετικά πρόσφατη. Η Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της τον Μάρτιο του 2018, όταν η αυστριακή Cetracore Energy GmbH προχώρησε στην εξαγορά της Jetoil, επαναφέροντας το ιστορικό brand στην αγορά υπό νέο εταιρικό σχήμα.
Να σημειωθεί πως η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις είχε μεταξύ άλλων αναφέρει πως η απαγόρευση πραγματοποίησης πληρωμών προς τη Ρωσία, ως αποτέλεσμα της εμπόλεμης κατάστασης αλλά και βάσει Κοινοτικής οδηγίας, έχει υποχρεώσει την εταιρεία να καταστεί υπερήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της προς Ρωσική Τράπεζα, από την οποία έχει ληφθεί ομολογιακό δάνειο.
Πρόκειται, ειδικότερα, για ομολογιακό δάνειο που έχει συναφθεί με την PJSC Credit Bank of Moscow (CBM), και «η εταιρεία υπόκειται σε περιορισμούς που απαγορεύουν τη μεταφορά κεφαλαίων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής που απορρέουν από αυτό», ενώ ξεκαθαρίζεται ότι «μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωσή της με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Πηγή: newmoney
Η Cetracore-Jetoil ενημέρωσε το δίκτυο συνεργατών της για προσωρινή αναστολή των εργασιών, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση ή περαιτέρω λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.
Η παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά είναι σχετικά πρόσφατη. Η Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της τον Μάρτιο του 2018, όταν η αυστριακή Cetracore Energy GmbH προχώρησε στην εξαγορά της Jetoil, επαναφέροντας το ιστορικό brand στην αγορά υπό νέο εταιρικό σχήμα.
Να σημειωθεί πως η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις είχε μεταξύ άλλων αναφέρει πως η απαγόρευση πραγματοποίησης πληρωμών προς τη Ρωσία, ως αποτέλεσμα της εμπόλεμης κατάστασης αλλά και βάσει Κοινοτικής οδηγίας, έχει υποχρεώσει την εταιρεία να καταστεί υπερήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της προς Ρωσική Τράπεζα, από την οποία έχει ληφθεί ομολογιακό δάνειο.
Πρόκειται, ειδικότερα, για ομολογιακό δάνειο που έχει συναφθεί με την PJSC Credit Bank of Moscow (CBM), και «η εταιρεία υπόκειται σε περιορισμούς που απαγορεύουν τη μεταφορά κεφαλαίων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής που απορρέουν από αυτό», ενώ ξεκαθαρίζεται ότι «μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωσή της με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Πηγή: newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα