Αιφνιδιαστική εξέλιξη στην αγορά καυσίμων, η Cetracore-Jetoil «πάγωσε» τη λειτουργία της λόγω των κυρώσεων προς τη Ρωσία
Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε οικειοθελώς σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της μετά τη συμπερίληψη του βασικού μετόχου Μουρταζά Λακχανί στην απόφαση της Ε.Ε. περί κυρώσεων - Εν αναμονή οδηγιών και διευκρινίσεων από τις ελληνικές αρχές
Ξαφνικό «φρένο» έβαλε την Τρίτη στη δραστηριότητά της η Cetracore-Jetoil, αιφνιδιάζοντας την αγορά καυσίμων και τους συνεργάτες της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία οδηγήθηκε στην εν λόγω απόφαση υπό το βάρος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εξέλιξη που δημιουργεί ήδη ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία ορισμένων πρατηρίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε οικειοθελώς στο «πάγωμα» των δραστηριοτήτων της, μετά τη χθεσινή συμπερίληψη του βασικού της μετόχου Μουρταζά Λακχανί (επικεφαλής της Mercantile Maritime Energy) στην απόφαση 2025/20594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές, η διοίκηση της Cetracore Jetoil, μετά από αυτή την εξέλιξη αποφάσισε από μόνη της την προσωρινή αναστολή και όχι κατόπιν κάποιας σχετικής διοικητικής πράξης των ελληνικών αρχών, μέχρι να δοθούν οδηγίες από τις εγχώριες υπηρεσίες για το τι μέλλει γενέσθαι.
Η παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά είναι σχετικά πρόσφατη. Η Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της τον Μάρτιο του 2018, όταν η αυστριακή Cetracore Energy GmbH προχώρησε στην εξαγορά της Jetoil, επαναφέροντας το ιστορικό brand στην αγορά υπό νέο εταιρικό σχήμα.
