Αιφνιδιαστική εξέλιξη στην αγορά καυσίμων, η Cetracore-Jetoil «πάγωσε» τη λειτουργία της λόγω των κυρώσεων προς τη Ρωσία

Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε οικειοθελώς σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της μετά τη συμπερίληψη του βασικού μετόχου Μουρταζά Λακχανί στην απόφαση της Ε.Ε. περί κυρώσεων - Εν αναμονή οδηγιών και διευκρινίσεων από τις ελληνικές αρχές