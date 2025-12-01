Επιτροπή Ανταγωνισμού: Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026 η δημοσίευση της έρευνας για την ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026 η δημοσίευση της έρευνας για την ακτοπλοΐα
Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής υπομνημάτων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ενδιάμεση έκθεση
Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής υπομνημάτων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την ελληνική ακτοπλοΐα, ενώ η τελική έκθεση της κλαδικής έρευνας αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες να δημοσιευθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει στο θέμα της διαμόρφωσης των τιμών των εισιτηρίων ότι δεν φαίνεται να συνεκτιμώνται επαρκώς οι ανάγκες του «μέσου χρήστη» όπως νησιώτες, τακτικοί επιβάτες, μεταφορείς και το εισοδηματικό περιβάλλον, ενώ υπερισχύει η στρατηγική των εταιρειών για μεγιστοποίηση κερδών, εστιάζοντας περιστασιακού επισκέπτη-τουρίστα.
Επίσης, η έρευνα επικεντρώνεται και στη γραμμή Πέραμα – Παλούκια Σαλαμίνας, το πιο πολυσύχναστο πορθμείο της χώρας, με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο οριζόντιας σύμπραξης και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
Η αγορά της ελληνικής ακτοπλοΐας παρουσιάζει σήμερα σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Τα συμβατικά πλοία υποχρεούνται να ταξιδεύουν όλο το χρόνο, ενώ τα ταχύπλοα μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο για τουλάχιστον τέσσερις μήνες ετησίως. Ο αριθμός των ταχυπλόων αυξήθηκε τα τελευταία 12 χρόνια από 13 σε 34, με αποτέλεσμα σημαντικές συνέπειες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Επίσης, η έρευνα επικεντρώνεται και στη γραμμή Πέραμα – Παλούκια Σαλαμίνας, το πιο πολυσύχναστο πορθμείο της χώρας, με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο οριζόντιας σύμπραξης και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
Η αγορά της ελληνικής ακτοπλοΐας παρουσιάζει σήμερα σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Τα συμβατικά πλοία υποχρεούνται να ταξιδεύουν όλο το χρόνο, ενώ τα ταχύπλοα μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο για τουλάχιστον τέσσερις μήνες ετησίως. Ο αριθμός των ταχυπλόων αυξήθηκε τα τελευταία 12 χρόνια από 13 σε 34, με αποτέλεσμα σημαντικές συνέπειες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα