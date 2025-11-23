Χατζηδάκης: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Στην τελική ευθεία για τις πληρωμές

«Υπολογίζω ότι σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, η οποία είναι 70% όπως κάθε χρόνο» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης