Αγροτικές πληρωμές: Δύο καταβολές έως το τέλος Νοεμβρίου - Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
Αγροτικές πληρωμές: Δύο καταβολές έως το τέλος Νοεμβρίου - Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
Παράλληλα, προγραμματίζονται οι υπόλοιπες πληρωμές και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, με στόχο δίκαιη κατανομή κοινοτικών κονδυλίων
Την καταβολή δύο βασικών πληρωμών έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένουν οι παραγωγοί, πέραν της ανακοίνωσης του πρωθυπουργού για την αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες.
Πρόκειται για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 και την πληρωμή του «Μέτρου 23», που αφορά γεωργούς, οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, συνολικού ύψους 178 εκατ. ευρώ.
Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του 2025 να ολοκληρωθούν επίσης:
-οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (όπως Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά κ.ά.),
-η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης,
-οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα καταβληθούν μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης,
-η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών παρουσιάστηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στη συνάντηση που είχε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών.
Ο υπουργός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εξαιρετικά απαιτητική και πρέπει να υλοποιηθεί «εν κινήσει», με πλήρη σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου συστήματος διαφάνειας και αξιοκρατίας, που θα διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος του πρωτογενούς τομέα.
Όπως εξήγησε, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σχετίζονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία –μέσω δύο επιστολών– έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται των πληρωμών, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.
Πρόκειται για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 και την πληρωμή του «Μέτρου 23», που αφορά γεωργούς, οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, συνολικού ύψους 178 εκατ. ευρώ.
Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του 2025 να ολοκληρωθούν επίσης:
-οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (όπως Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά κ.ά.),
-η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης,
-οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα καταβληθούν μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης,
-η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών παρουσιάστηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στη συνάντηση που είχε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών.
Ο υπουργός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εξαιρετικά απαιτητική και πρέπει να υλοποιηθεί «εν κινήσει», με πλήρη σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου συστήματος διαφάνειας και αξιοκρατίας, που θα διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος του πρωτογενούς τομέα.
Όπως εξήγησε, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σχετίζονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία –μέσω δύο επιστολών– έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται των πληρωμών, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα