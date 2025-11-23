Νέα Δημοκρατία: Πάνω από 18.000 μέλη ψήφισαν τις πρώτες 2,5 ώρες στις εσωκομματικές- Κάλπες με το βλέμμα στο συνέδριο

Τα γραφεία και η ανθρωπογεωγραφία

Ο Δημητριάδης

Στην αντίστοιχη εσωκομματική διαδικασία του 2021, όταν η Ν.Δ. ήταν ακόμα φρέσκια κυβέρνηση και είχε τη λογική προσδοκία μιας ακόμα αυτοδύναμης θητείας, οι εγγραφές είχαν μόλις ξεπεράσει τις 120.000. Το νούμεροαν σκεφτεί κανείς το διακύβευμα, αλλά και ότι στις εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων ο συγκεκριμένος αριθμός θα ήταν ίσως και πολύ ικανοποιητικός. Συνεπώς,που ξεπέρασε τον πήχη του 2021, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ν.Δ. δεν είναι και... στα καλύτερά της.Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του κόμματος,αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021,«Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Ν.Δ. αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων», σημειώνουν από την Πειραιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι θα προσέλθουν στις κάλπες που θα στηθούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα, καθώς από το 2021 όποιος το επιθυμεί μπορεί να ψηφίσει και ηλεκτρονικά για την ανάδειξη κομματικών οργάνων.Και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότινα συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.Οσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο αντιλαμβάνονται ότιΓια παράδειγμα, είναι γνωστό στη «γαλάζια» Ιερουσαλήμ ότι στα Τρίκαλα, απ’ όπου έλκει την καταγωγή του ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας, οι εγγραφές έτρεξαν με... χίλια.Τη διαδικασία βεβαίως πόπως του υπουργού Αμυναςπου εκλέγεται στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, του αντιπροέδρου της κυβέρνησηςκαι του υπουργού Υγείαςστα βόρεια και του υπουργού Οικονομικώνστην Α’ Αθηνών. Διείσδυση στον κομματικό μηχανισμό έχει επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρώην γραμματέας του κόμματοςπου επίσης πολιτεύεται στα βόρεια, ενώ και άλλα γραφεία κορυφαίων υπουργών, ιδίως όσων εκλέγονται στο Λεκανοπέδιο, παρακολουθούν τις εξελίξεις.Το βλέμμα των προαναφερθέντων δεν είναι στραμμένο τόσο στις εκλογές για τους προέδρους Νομαρχιακών, καθώς όλοι θέλουν να τα έχουν καλά με τον εκάστοτε πρόεδρο,ιδίως στις μεγάλες νομαρχιακές της Αττικής (πλην Ανατολικής Αττικής και Α’ Αθηνών). Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις Τοπικές Οργανώσεις, αλλά και στη σύνθεση των 1.000 αιρετών συνέδρων, οι οποίοι και θα ψηφίσουν για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Κι αυτό γιατί το όργανο μπορεί στο μέλλον να έχει μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με σήμερα.Ενα ακόμα πρόσωποίναι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, ο οποίος θα παίξει... μπάλα εν όψει συνεδρίου, διαμηνύοντας σε συνομιλητές του ότιΤο καθιστά άλλωστε σαφές συναντώντας καθημερινά στελέχη από όλα τα επίπεδα του «γαλάζιου» οργανισμού.Σε κάθε περίπτωση, πηγές με γνώση της «γαλάζιας» ανθρωπογεωγραφίας εκτιμούναφήνοντας βεβαίως χώρο και στα άλλα κορυφαία στελέχη, ώστε να εκλεγούν άνθρωποι από το περιβάλλον τους στα κομματικά όργανα. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες της ΟΝΝΕΔ προ μερικών εβδομάδων.Επίσης,η οποία διαχρονικά διεκδικούσε καταγραφή στα όργανα, ενώ ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής απέχει από το εσωκομματικό γίγνεσθαι εδώ και καιρό, εκτιμώντας ότι η μάχη μηχανισμών δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τού σήμερα.Φωτογραφία: EUROKINISSI