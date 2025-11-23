Νέα Δημοκρατία: Πάνω από 18.000 μέλη ψήφισαν τις πρώτες 2,5 ώρες στις εσωκομματικές- Κάλπες με το βλέμμα στο συνέδριο
Νέα Δημοκρατία: Πάνω από 18.000 μέλη ψήφισαν τις πρώτες 2,5 ώρες στις εσωκομματικές- Κάλπες με το βλέμμα στο συνέδριο
Η ανθρωπογεωγραφία, οι ισορροπίες και τα γραφεία των υπουργών - Ομαλά εξελίσσεται η συμμετοχή από τις 08:00, στις 19:00 κλείνουν οι κάλπες - 122.546 ενεργά μέλη εκλέγουν 2.500 εκπροσώπους - Εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή διεξάγονται από το πρωί οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος σε όλη την επικράτεια.
Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις πρώτες 2,5 ώρες έχει ψηφίσει το 15% των εγγεγραμμένων μελών. Σε απόλυτο αριθμό 18.381 εκ των 122.000 μελών.
Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας, σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος.
Μπορεί τα τελευταία χρόνια οι τόνοι στο εσωκομματικό πεδίο της Ν.Δ. να έχουν ανέβει, στις διεργασίες εντός του ίδιου του κόμματος όμως οι τόνοι είναι διαχρονικά χαμηλοί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω των συνεργατών του ελέγχει την κατάσταση, ενώ το κόμμα αποδεικνύεται κρίσιμος βραχίονας κινητοποίησης, όποτε απαιτείται. Από την άλλη, τα κομματικά όργανα είναι σχεδόν διακοσμητικά, η Πολιτική Επιτροπή δεν συνεδριάζει σχεδόν ποτέ, ενώ η Εκτελεστική Γραμματεία συνέρχεται μόνο εθιμικά. Η κατάσταση όμως δεν θα είναι πάντα έτσι.
Οι εκλογές του 2027 και η προοπτική η Ν.Δ. να μην έχει αυτοδυναμία είναι δεδομένο ότι θα... κινήσει τις μυλόπετρες, χωρίς κανείς να αμφισβητεί ότι ο κ. Μητσοτάκης και οι συν αυτώ παραμένουν οι «τροχονόμοι» της εσωκομματικής κίνησης. Με αυτά τα δεδομένα όμως οι σημερινές εκλογές για προέδρους και συμβούλια των Νομαρχιακών (ΔΕΕΠ) και των Τοπικών (ΔΗΜΤΟ) Οργανώσεων της Ν.Δ., αλλά και των 1.000 αιρετών συνέδρων για το συνέδριο που λογικά θα λάβει χώρα μετά το Πάσχα (12 Απριλίου) αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Και βεβαίως μεγάλα πολιτικά γραφεία έχουν μπει στο παιχνίδι της κινητοποίησης, θέλοντας να συνδιαμορφώσουν τη νέα κομματική ανθρωπογεωγραφία, αλλά και να είναι παρόντα στο συνέδριο, απ’ όπου θα εκλεγεί η νέα Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.
Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις πρώτες 2,5 ώρες έχει ψηφίσει το 15% των εγγεγραμμένων μελών. Σε απόλυτο αριθμό 18.381 εκ των 122.000 μελών.
Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας, σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος.
Μπορεί τα τελευταία χρόνια οι τόνοι στο εσωκομματικό πεδίο της Ν.Δ. να έχουν ανέβει, στις διεργασίες εντός του ίδιου του κόμματος όμως οι τόνοι είναι διαχρονικά χαμηλοί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω των συνεργατών του ελέγχει την κατάσταση, ενώ το κόμμα αποδεικνύεται κρίσιμος βραχίονας κινητοποίησης, όποτε απαιτείται. Από την άλλη, τα κομματικά όργανα είναι σχεδόν διακοσμητικά, η Πολιτική Επιτροπή δεν συνεδριάζει σχεδόν ποτέ, ενώ η Εκτελεστική Γραμματεία συνέρχεται μόνο εθιμικά. Η κατάσταση όμως δεν θα είναι πάντα έτσι.
Οι εκλογές του 2027 και η προοπτική η Ν.Δ. να μην έχει αυτοδυναμία είναι δεδομένο ότι θα... κινήσει τις μυλόπετρες, χωρίς κανείς να αμφισβητεί ότι ο κ. Μητσοτάκης και οι συν αυτώ παραμένουν οι «τροχονόμοι» της εσωκομματικής κίνησης. Με αυτά τα δεδομένα όμως οι σημερινές εκλογές για προέδρους και συμβούλια των Νομαρχιακών (ΔΕΕΠ) και των Τοπικών (ΔΗΜΤΟ) Οργανώσεων της Ν.Δ., αλλά και των 1.000 αιρετών συνέδρων για το συνέδριο που λογικά θα λάβει χώρα μετά το Πάσχα (12 Απριλίου) αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Και βεβαίως μεγάλα πολιτικά γραφεία έχουν μπει στο παιχνίδι της κινητοποίησης, θέλοντας να συνδιαμορφώσουν τη νέα κομματική ανθρωπογεωγραφία, αλλά και να είναι παρόντα στο συνέδριο, απ’ όπου θα εκλεγεί η νέα Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.
Ο πήχης των 100.000Αμέσως μετά το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε η διαδικασία των εγγραφών και των υποψηφιοτήτων για τις κομματικές οργανώσεις, κανένα από τα βασικά στελέχη που «τρέχουν» τις εκλογές (Θανάσης Νέζης, Γιάννης Σμυρλής, Στέλιος Κονταδάκης, Κώστας Σκρέκας) δεν περίμενε ότι οι εγγραφές θα ξεπεράσουν τις 100.000.
Στην αντίστοιχη εσωκομματική διαδικασία του 2021, όταν η Ν.Δ. ήταν ακόμα φρέσκια κυβέρνηση και είχε τη λογική προσδοκία μιας ακόμα αυτοδύναμης θητείας, οι εγγραφές είχαν μόλις ξεπεράσει τις 120.000. Το νούμερο δεν είναι καθόλου αμελητέο, αν σκεφτεί κανείς το διακύβευμα, αλλά και ότι στις εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων ο συγκεκριμένος αριθμός θα ήταν ίσως και πολύ ικανοποιητικός. Συνεπώς, αρκετοί εξεπλάγησαν από τον τελικό αριθμό των οικονομικά ενήμερων μελών του κόμματος που ξεπέρασε τον πήχη του 2021, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ν.Δ. δεν είναι και... στα καλύτερά της.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του κόμματος, 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών.
«Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Ν.Δ. αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων», σημειώνουν από την Πειραιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι θα προσέλθουν στις κάλπες που θα στηθούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα, καθώς από το 2021 όποιος το επιθυμεί μπορεί να ψηφίσει και ηλεκτρονικά για την ανάδειξη κομματικών οργάνων.
Και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι η Ν.Δ. είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.
Τη διαδικασία βεβαίως παρακολουθούν με ενδιαφέρον και μεγάλα πολιτικά γραφεία, όπως του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια που εκλέγεται στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στα βόρεια και του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Α’ Αθηνών. Διείσδυση στον κομματικό μηχανισμό έχει επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρώην γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης, που επίσης πολιτεύεται στα βόρεια, ενώ και άλλα γραφεία κορυφαίων υπουργών, ιδίως όσων εκλέγονται στο Λεκανοπέδιο, παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Το βλέμμα των προαναφερθέντων δεν είναι στραμμένο τόσο στις εκλογές για τους προέδρους Νομαρχιακών, καθώς όλοι θέλουν να τα έχουν καλά με τον εκάστοτε πρόεδρο, ενώ επίσης δεν είναι και τόσα πολλά τα ντέρμπι, ιδίως στις μεγάλες νομαρχιακές της Αττικής (πλην Ανατολικής Αττικής και Α’ Αθηνών). Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις Τοπικές Οργανώσεις, αλλά και στη σύνθεση των 1.000 αιρετών συνέδρων, οι οποίοι και θα ψηφίσουν για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Κι αυτό γιατί το όργανο μπορεί στο μέλλον να έχει μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με σήμερα.
Σε κάθε περίπτωση, πηγές με γνώση της «γαλάζιας» ανθρωπογεωγραφίας εκτιμούν ότι τις ισορροπίες στο συνέδριο θα διαμορφώσει η ηγετική ομάδα του κόμματος, αφήνοντας βεβαίως χώρο και στα άλλα κορυφαία στελέχη, ώστε να εκλεγούν άνθρωποι από το περιβάλλον τους στα κομματικά όργανα. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες της ΟΝΝΕΔ προ μερικών εβδομάδων.
Επίσης, από τα εσωκομματικά της Ν.Δ. πλέον απουσιάζει η ομάδα του Αντώνη Σαμαρά, η οποία διαχρονικά διεκδικούσε καταγραφή στα όργανα, ενώ ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής απέχει από το εσωκομματικό γίγνεσθαι εδώ και καιρό, εκτιμώντας ότι η μάχη μηχανισμών δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τού σήμερα.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
Ειδήσεις σήμερα:
Μέτρα για στέγη, νέα γενιά και οικογένεια στον Προϋπολογισμό: Μόνιμη στήριξη για 5 εκατ. νοικοκυριά με 3,2 δισ. ευρώ
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε
Οι ωκεανοί βρίσκονται υπό άνευ προηγουμένου πίεση - Η Μεσόγειος ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του κόμματος, 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών.
«Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Ν.Δ. αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων», σημειώνουν από την Πειραιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι θα προσέλθουν στις κάλπες που θα στηθούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα, καθώς από το 2021 όποιος το επιθυμεί μπορεί να ψηφίσει και ηλεκτρονικά για την ανάδειξη κομματικών οργάνων.
Και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι η Ν.Δ. είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.
Τα γραφεία και η ανθρωπογεωγραφίαΟσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να έγιναν μαζικές εγγραφές και μάλιστα νέων μελών χωρίς κινητοποίηση πολιτικών γραφείων. Για παράδειγμα, είναι γνωστό στη «γαλάζια» Ιερουσαλήμ ότι στα Τρίκαλα, απ’ όπου έλκει την καταγωγή του ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας, οι εγγραφές έτρεξαν με... χίλια.
Τη διαδικασία βεβαίως παρακολουθούν με ενδιαφέρον και μεγάλα πολιτικά γραφεία, όπως του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια που εκλέγεται στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στα βόρεια και του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Α’ Αθηνών. Διείσδυση στον κομματικό μηχανισμό έχει επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρώην γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης, που επίσης πολιτεύεται στα βόρεια, ενώ και άλλα γραφεία κορυφαίων υπουργών, ιδίως όσων εκλέγονται στο Λεκανοπέδιο, παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Το βλέμμα των προαναφερθέντων δεν είναι στραμμένο τόσο στις εκλογές για τους προέδρους Νομαρχιακών, καθώς όλοι θέλουν να τα έχουν καλά με τον εκάστοτε πρόεδρο, ενώ επίσης δεν είναι και τόσα πολλά τα ντέρμπι, ιδίως στις μεγάλες νομαρχιακές της Αττικής (πλην Ανατολικής Αττικής και Α’ Αθηνών). Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις Τοπικές Οργανώσεις, αλλά και στη σύνθεση των 1.000 αιρετών συνέδρων, οι οποίοι και θα ψηφίσουν για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Κι αυτό γιατί το όργανο μπορεί στο μέλλον να έχει μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με σήμερα.
Ο ΔημητριάδηςΕνα ακόμα πρόσωπο με διείσδυση και ρόλο στον κομματικό μηχανισμό είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος θα παίξει... μπάλα εν όψει συνεδρίου, διαμηνύοντας σε συνομιλητές του ότι είναι ενεργός στην παράταξη. Το καθιστά άλλωστε σαφές συναντώντας καθημερινά στελέχη από όλα τα επίπεδα του «γαλάζιου» οργανισμού.
Σε κάθε περίπτωση, πηγές με γνώση της «γαλάζιας» ανθρωπογεωγραφίας εκτιμούν ότι τις ισορροπίες στο συνέδριο θα διαμορφώσει η ηγετική ομάδα του κόμματος, αφήνοντας βεβαίως χώρο και στα άλλα κορυφαία στελέχη, ώστε να εκλεγούν άνθρωποι από το περιβάλλον τους στα κομματικά όργανα. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες της ΟΝΝΕΔ προ μερικών εβδομάδων.
Επίσης, από τα εσωκομματικά της Ν.Δ. πλέον απουσιάζει η ομάδα του Αντώνη Σαμαρά, η οποία διαχρονικά διεκδικούσε καταγραφή στα όργανα, ενώ ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής απέχει από το εσωκομματικό γίγνεσθαι εδώ και καιρό, εκτιμώντας ότι η μάχη μηχανισμών δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τού σήμερα.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
Ειδήσεις σήμερα:
Μέτρα για στέγη, νέα γενιά και οικογένεια στον Προϋπολογισμό: Μόνιμη στήριξη για 5 εκατ. νοικοκυριά με 3,2 δισ. ευρώ
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε
Οι ωκεανοί βρίσκονται υπό άνευ προηγουμένου πίεση - Η Μεσόγειος ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα