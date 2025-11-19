Αγρότες-Κτηνοτρόφοι: O χάρτης των εκκρεμών πληρωμών έως τα τέλη του έτους
Αγρότες-Κτηνοτρόφοι: O χάρτης των εκκρεμών πληρωμών έως τα τέλη του έτους
«Ράλι» για να πληρωθούν προκαταβολή βασικής ενίσχυσης και Μέτρο 23 έως τα τέλη του μήνα - Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους πριν την αλλαγή του χρόνου
Αντίστροφα μετρούν πλέον τις μέρες οι αγρότες, καθώς δια στόματος πολλών κυβερνητικών στελεχών, ο στόχος που έχει τεθεί είναι σαφής: πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης και του Μέτρου 23 έως τα τέλη Νοεμβρίου, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα να ξεκαθαρίζει πως ”δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή” και ότι στόχος είναι να μπουν λεφτά σε λογαριασμούς έως τα τέλη του μήνα.
Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τις αγροτικές πληρωμές, υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον κ. Τσιάρα, ο πρώτος επεσήμανε, πως ”η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση με αρκετές δυσκολίες και πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Γι’ αυτό η κατεύθυνση προς τα στελέχη της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να βάλουν τα δυνατά τους. Ειδικά σε αυτή τη φάση που πλησιάζουμε την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, να εργάζονται αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα”.
Καθώς όλες οι ”μηχανές” εργάζονται για να πραγματοποιηθούν πάση θυσία οι δύο αυτές πληρωμές έως τα τέλη του μήνα, ενώ έχουν απαριθμηθεί και μια σειρά από πληρωμές, που στόχος είναι να υλοποιηθούν έως το τέλος του έτους, κυβέρνηση και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρούν να επέλθει σταδιακά μια κανονικότητα, την ίδια στιγμή που αγρότες και κτηνοτρόφοι ”βράζουν” υπό το βάρος της πολύμηνης απληρωσιάς και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και προειδοποιούν ότι ενδέχεται να κάνουν γιορτές στα μπλόκα, εάν δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
