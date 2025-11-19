Αγρότες-Κτηνοτρόφοι: O χάρτης των εκκρεμών πληρωμών έως τα τέλη του έτους

«Ράλι» για να πληρωθούν προκαταβολή βασικής ενίσχυσης και Μέτρο 23 έως τα τέλη του μήνα - Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους πριν την αλλαγή του χρόνου