Χώρα κλειδί η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης - Οι νέες προοπτικές μετά το μπαράζ συμφωνιών

Εκτός από την υπογραφή για την είσοδο της ExxonMobil στο «μπλοκ 2» την περασμένη εβδομάδα, «τρέχει» και η διαπραγμάτευση με την Chevron για τις περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης