Νέο deal για τη Metlen στη Βρετανία: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων της Elgin
Νέο deal για τη Metlen στη Βρετανία: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων της Elgin
Μέσω της συνεργασίας αυτής, η METLEN ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στη βρετανική αγορά, αναπτύσσοντας σε όλη τη χώρα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 112,5 MW
Η METLEN συνεχίζει να ενισχύει τις συνεργασίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υλοποιεί για την Elgin, μία εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, νέα φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη τη χώρα, συνολικής ισχύος 112,5 MW.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της METLEN, τα έργα αυτά αναδεικνύουν τη δέσμευση και των δύο εταιρειών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη στήριξη των στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου για καθαρή ενέργεια.
Το έργο Thorpe ισχύος 61,9MW στο Staffordshire και το φωτοβολταϊκό πάρκο Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2MW, αποτελούν τις νεότερες προσθήκες στη συνεργασία, μετά το φωτοβολταϊκό πάρκο Maes Mawr ισχύος 24,5MW στην Ουαλία, το οποίο είχε ανακοινωθεί.
Η METLEN έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων, λειτουργώντας ως intergrated developer καθώς και τις αρχικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (O&M).
Όταν τεθούν σε λειτουργία, τα τρία έργα αναμένεται να παράγουν αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία 48.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ θα συμβάλουν στην αποφυγή περίπου 16.000 τόνων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της METLEN, τα έργα αυτά αναδεικνύουν τη δέσμευση και των δύο εταιρειών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη στήριξη των στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου για καθαρή ενέργεια.
Το έργο Thorpe ισχύος 61,9MW στο Staffordshire και το φωτοβολταϊκό πάρκο Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2MW, αποτελούν τις νεότερες προσθήκες στη συνεργασία, μετά το φωτοβολταϊκό πάρκο Maes Mawr ισχύος 24,5MW στην Ουαλία, το οποίο είχε ανακοινωθεί.
Η METLEN έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων, λειτουργώντας ως intergrated developer καθώς και τις αρχικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (O&M).
Όταν τεθούν σε λειτουργία, τα τρία έργα αναμένεται να παράγουν αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία 48.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ θα συμβάλουν στην αποφυγή περίπου 16.000 τόνων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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