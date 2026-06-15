Νέο deal για τη Metlen στη Βρετανία: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων της Elgin

Μέσω της συνεργασίας αυτής, η METLEN ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στη βρετανική αγορά, αναπτύσσοντας σε όλη τη χώρα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 112,5 MW