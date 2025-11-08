Καιρός: Έντονη κακοκαιρία το επόμενο τριήμερο, σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Η μετεωρολόγοςεπισήμανε ότι οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, ωστόσο βροχές θα σημειωθούν και στην Αθήνα. Όπως ανέφερε, «σε όλη την Αττική θα βρέξει, αλλά θα είναι ήπιες βροχές», διευκρινίζοντας ότι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την πρωτεύουσα κυρίως το Σάββατο και τη Δευτέρα, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα.Από την πλευρά της, η μετεωρολόγοςπροβλέπει ότι στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με κατά διαστήματα ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, αναμένονται τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Όπως αναφέρει ο, βροχές θα εκδηλωθούν στην Αττική το μεσημέρι του Σαββάτου τα οποία δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία ξεκινά από τα ξημερώματα του Σαββάτου όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μεσσηνία. Στη συνέχεια φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στη βόρεια Ελλάδα.«Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, περιοχές της δυτικής Στερεάς καθώς επίσης και περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου», είπε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρίγου αφού τα φαινόμενα τις επόμενες μέρες θα είναι έντονα.Το απόγευμα της Κυριακής, θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, το οποίο θα ξεκινήσει και πάλι από τη δυτική Ελλάδα επηρεάζοντας Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη βόρεια Ελλάδα ενώ θα εκδηλώνονται και τη Δευτέρα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής αναμένεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα , με τα ύψη βροχής να φτάνουν τα 80 έως 120 χιλιοστά και σε ορεινές περιοχές πιθανώς να ξεπερνούν τα 130 χιλιοστά , σύμφωνα με τα στοιχεία αθροιστικού υετού. Ο Θοδωρής Κολυδάς εκτίμησε ότι ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από την Τρίτη , πρώτα στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά , το επόμενο τριήμερο θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας έντονης φθινοπωρινής κακοκαιρίας, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Πιο ευάλωτες περιοχές είναι η Ήπειρος , η Δυτική Στερεά (ιδίως η Αιτωλοακαρνανία), η Ηλεία και η Μεσσηνία , ενώ μικρότερη επίδραση θα έχουν η Ανατολική Στερεά, το Αιγαίο και η Κρήτη.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για το επόμενο τριήμερο (Σάββατο 8 έως και Δευτέρα 10 Νοεμβρίου), προειδοποιώντας για έντονη κακοκαιρία που θα πλήξει κυρίως τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα που φέρνει τις βροχές και τις καταιγίδες προέρχεται από το λεγόμενο «δυτικό υετικό μέτωπο», το οποίο μεταφέρει μεγάλες ποσότητες υγρασίας από το Ιόνιο προς την ηπειρωτική χώρα. Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται: 1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. 2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. 3. Τη Δευτέρα (10-11-25) α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.



Αξιόλογα ύψη βροχής σε Κρήτη, Σποράδες και Εύβοια το διήμερο 5 και 6 Νοεμβρίου 2025





Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή αθροιστικού υετού διημέρου και στον πίνακα οι 8 υψηλότερες καταγραφές.









Αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν κατά τόπους το διήμερο 5 και 6 Νοεμβρίου 2025 κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στο Κολυμπάρι Χανίων με 133.6 mm ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο Νεροκούρο Χανίων με 128 mm.Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή αθροιστικού υετού διημέρου και στον πίνακα οι 8 υψηλότερες καταγραφές.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά είναι πιθανό να είναι έντονα. Οι καταιγίδες στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα να συνοδεύονται από μικρό χαλάζι.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 6 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.



Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.







Ο καιρός την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στη δυτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά και το βράδυ στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.





Ο καιρός τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, όπου και θα εξασθενήσουν.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση.







Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας



Συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ΓΓΠΠ (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία

της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.







Τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και τη Δευτέρα, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Τρίτη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει βροχοπτώσεις στην Αττική, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.