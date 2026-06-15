Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε επίπεδα που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2009 - Τρίτη σερί άνοδος με τις τραπεζικές μετοχές να επιταχύνουν - Ξεχώρισε η Alpha Bank, ρεκόρ 5ετίας για την Πειραιώς - Ράλι για την Aegean με όχημα τη γεωπολιτική αποκλιμάκωση