Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε επίπεδα που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2009 - Τρίτη σερί άνοδος με τις τραπεζικές μετοχές να επιταχύνουν - Ξεχώρισε η Alpha Bank, ρεκόρ 5ετίας για την Πειραιώς - Ράλι για την Aegean με όχημα τη γεωπολιτική αποκλιμάκωση
Οι αγοραστές συνέχισαν να επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη διαδοχική μέρα, οδηγώντας το σε νέες πολυετείς κορυφές. Ισχυρός σύμμαχος ήταν για ακόμη μία φορά οι τράπεζες, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να σταματήσει πάνω από τις 2.460 μονάδες, φτάνοντας κοντά στις 2.480 μονάδες στα υψηλά ημέρας, με τις 2.500 μονάδες να είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/6) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 40,94 μονάδες ή +1,69% και έκλεισε στις 2.462,63 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.443,44 (χαμηλό ημέρας) και των 2.478,13 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 19 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.497,15 μονάδες. Παράλληλα, το ΧΑ καταγράφει άνοδο +3,79% εντός του Ιουνίου και «τρέχει» με ρυθμό +16,12% φέτος. Σήμερα ξεχώρισε η Alpha Bank με «άλμα» +6%, ενώ η Πειραιώς έκλεισε πάνω από τα 9,3 ευρώ, σε νέο υψηλό 5ετίας (Μάρτιος 2021). Ράλι άνω του +4% έκανε η Aegean λόγω της αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών πιέσεων, ενώ σε έντονα ανοδική τροχιά συνέχισε να κινείται η Titan. Αρκετό από το χαμένο έδαφος των πρόσφατων συνεδριάσεων ανέκτησαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco. Αντίθετα, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η Motor Oil μετά τη «βουτιά» στις τιμές του πετρελαίου.
Η εγχώρια αγορά συντονίστηκε με το παγκόσμιο κύμα ανακούφισης που πυροδότησε η επίτευξη συμφωνίας για 60ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η ραγδαία αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία για εβδομάδες αποτελούσε «βαρίδι» για τους επενδυτές, οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την επιστροφή των αγοραστών.
Το βελτιωμένο διεθνές σκηνικό έδωσε το σύνθημα για δυναμικές τοποθετήσεις, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου και να αποτελούν ξανά την αιχμή του δόρατος. Παράλληλα, ισχυρή είναι η εικόνα και στην πλειονότητα των υπόλοιπων blue chips. Η ανοδική αυτή δυναμική είχε αρχίσει να καλλιεργείται ήδη από την περασμένη Παρασκευή, όταν οι πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενη συμφωνία εντός του Σαββατοκύριακου είχαν ωθήσει την αγορά σε θετικό έδαφος.
Η υποχώρηση του γεωπολιτικού κινδύνου επαναφέρει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, όμως η ελληνική αγορά δεν βασίζεται μόνο στα σήματα από το εξωτερικό. Στην αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης συμβάλλει ένα ισχυρό πλέγμα εγχώριων καταλυτών, όπως τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη που εμφάνισαν οι εισηγμένες στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2026, τις γενναιόδωρες μερισματικές διανομές και οι επιστροφές κεφαλαίου, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals που κρατούν ζεστό το ενδιαφέρον, αλλά και το σταθερό οικονομικό περιβάλλον της χώρας που λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας».
Πράσινο το ταμπλό – Οι τράπεζες στο «τιμόνι» της ανόδου
Ράλι +3,17% έκαναν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.835,59 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,88% στις 6.270,66 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,2% στις 3.092,82 μονάδες.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 372,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,29 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 64 εκατ. ευρώ έκανε η Alpha Bank και ακολούθησε η Πειραιώς με 53,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 181,17 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 73 μετοχές, αρνητικό για 34, ενώ 16 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κατέγραψε «άλμα» +6,34% και έκλεισε στα 4,195 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς (+3,23% στα 9,342 ευρώ, ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021), η Eurobank (+3,2% στα 4,193 ευρώ) και η Εθνική (+2,55% στα 15,3 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,98% στα 9,8 ευρώ και η CrediaBank κατά +0,33% στο 1,23 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aegean «απογειώθηκε» κατά +4,68% στα 12,74 ευρώ και ακολούθησε η ElvalHalcor με άνοδο +4,04% στα 4,76 ευρώ. Η Cenergy ενισχύθηκε κατά +3,47% στα 24,44 ευρώ. Πάνω από +2% κέρδισαν η Titan (+2,75% στα 54,15 ευρώ) και η Viohalco (+2,72% στα 19,66 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Coca-Cola HBC (+1,92% στα 53,2 ευρώ), η Jumbo (+1,68% στα 23 ευρώ) και η ΔΕΗ (+1,06% στα 22,9 ευρώ, ρεκόρ 18 ετών – Ιούνιος 2008). Ήπια άνοδο, αλλά και νέα ρεκόρ σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,22% στα 44,78 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό) και ο ΟΤΕ (+0,16% στα 19,29 ευρώ, ρεκόρ 18 ετών – Μάιος 2008). Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil διολίσθησε -3,76% και έκλεισε στα 38,38 ευρώ. Παράλληλα, η Σαράντης έχασε -1,7% στα 15,06 ευρώ.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Fourlis κινήθηκε ανοδικά κατά +3,11% στα 4,64 ευρώ. Κέρδη +1% και άνω σημείωσαν η ΑΒΑΞ (+1,51% στα 3,36 ευρώ), η Autohellas (+1,46% στα 11,1 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (+1,21% στα 4,17 ευρώ), η Ελλάκτωρ (+1,05% στο 1,35 ευρώ) και η Trade Estates (+1% στα 2,02 ευρώ). Στον αντίποδα, απώλειες άνω του -2% κατέγραψαν ο ΟΛΠ (-2,56% στα 38 ευρώ), η Dimand (-2,31% στα 12,7 ευρώ) και η Profile (-2,04% στα 7,7 ευρώ). Με πτώση άνω του -1% ακολούθησαν η Quest (-1,52% στα 7,14 ευρώ) και η Qualco (-1,43% στα 5,5 ευρώ).
Η Prodea Investments σημείωσε «άλμα» +4,81%, έκλεισε στα 5,45 ευρώ και έκανε τζίρο άνω των 4 εκατ. ευρώ, εν αναμονή της αυριανής αποκοπής μερίσματος ύψους 1,5 ευρώ ανά μετοχή. Αντίθετα, η Πλαστικά Θράκης υποχώρησε κατά -3,14% στα 4,325 ευρώ υπό το βάρος του μερίσματος ύψους 0,166 ευρώ ανά μετοχή που «έκοψε» σήμερα.
Εν αναμονή της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ και του rebalancing
Ιδιαίτερα πυκνή σε γεγονότα αναμένεται η τρέχουσα εβδομάδα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις, μερισματικές διανομές και διεθνείς αναδιαρθρώσεις δεικτών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/6) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 40,94 μονάδες ή +1,69% και έκλεισε στις 2.462,63 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.443,44 (χαμηλό ημέρας) και των 2.478,13 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 19 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.497,15 μονάδες. Παράλληλα, το ΧΑ καταγράφει άνοδο +3,79% εντός του Ιουνίου και «τρέχει» με ρυθμό +16,12% φέτος. Σήμερα ξεχώρισε η Alpha Bank με «άλμα» +6%, ενώ η Πειραιώς έκλεισε πάνω από τα 9,3 ευρώ, σε νέο υψηλό 5ετίας (Μάρτιος 2021). Ράλι άνω του +4% έκανε η Aegean λόγω της αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών πιέσεων, ενώ σε έντονα ανοδική τροχιά συνέχισε να κινείται η Titan. Αρκετό από το χαμένο έδαφος των πρόσφατων συνεδριάσεων ανέκτησαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco. Αντίθετα, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η Motor Oil μετά τη «βουτιά» στις τιμές του πετρελαίου.
Η εγχώρια αγορά συντονίστηκε με το παγκόσμιο κύμα ανακούφισης που πυροδότησε η επίτευξη συμφωνίας για 60ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η ραγδαία αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία για εβδομάδες αποτελούσε «βαρίδι» για τους επενδυτές, οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την επιστροφή των αγοραστών.
Το βελτιωμένο διεθνές σκηνικό έδωσε το σύνθημα για δυναμικές τοποθετήσεις, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου και να αποτελούν ξανά την αιχμή του δόρατος. Παράλληλα, ισχυρή είναι η εικόνα και στην πλειονότητα των υπόλοιπων blue chips. Η ανοδική αυτή δυναμική είχε αρχίσει να καλλιεργείται ήδη από την περασμένη Παρασκευή, όταν οι πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενη συμφωνία εντός του Σαββατοκύριακου είχαν ωθήσει την αγορά σε θετικό έδαφος.
Η υποχώρηση του γεωπολιτικού κινδύνου επαναφέρει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, όμως η ελληνική αγορά δεν βασίζεται μόνο στα σήματα από το εξωτερικό. Στην αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης συμβάλλει ένα ισχυρό πλέγμα εγχώριων καταλυτών, όπως τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη που εμφάνισαν οι εισηγμένες στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2026, τις γενναιόδωρες μερισματικές διανομές και οι επιστροφές κεφαλαίου, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals που κρατούν ζεστό το ενδιαφέρον, αλλά και το σταθερό οικονομικό περιβάλλον της χώρας που λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας».
Πράσινο το ταμπλό – Οι τράπεζες στο «τιμόνι» της ανόδου
Ράλι +3,17% έκαναν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.835,59 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,88% στις 6.270,66 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,2% στις 3.092,82 μονάδες.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 372,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,29 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 64 εκατ. ευρώ έκανε η Alpha Bank και ακολούθησε η Πειραιώς με 53,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 181,17 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 73 μετοχές, αρνητικό για 34, ενώ 16 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κατέγραψε «άλμα» +6,34% και έκλεισε στα 4,195 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς (+3,23% στα 9,342 ευρώ, ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021), η Eurobank (+3,2% στα 4,193 ευρώ) και η Εθνική (+2,55% στα 15,3 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,98% στα 9,8 ευρώ και η CrediaBank κατά +0,33% στο 1,23 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aegean «απογειώθηκε» κατά +4,68% στα 12,74 ευρώ και ακολούθησε η ElvalHalcor με άνοδο +4,04% στα 4,76 ευρώ. Η Cenergy ενισχύθηκε κατά +3,47% στα 24,44 ευρώ. Πάνω από +2% κέρδισαν η Titan (+2,75% στα 54,15 ευρώ) και η Viohalco (+2,72% στα 19,66 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Coca-Cola HBC (+1,92% στα 53,2 ευρώ), η Jumbo (+1,68% στα 23 ευρώ) και η ΔΕΗ (+1,06% στα 22,9 ευρώ, ρεκόρ 18 ετών – Ιούνιος 2008). Ήπια άνοδο, αλλά και νέα ρεκόρ σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,22% στα 44,78 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό) και ο ΟΤΕ (+0,16% στα 19,29 ευρώ, ρεκόρ 18 ετών – Μάιος 2008). Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil διολίσθησε -3,76% και έκλεισε στα 38,38 ευρώ. Παράλληλα, η Σαράντης έχασε -1,7% στα 15,06 ευρώ.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Fourlis κινήθηκε ανοδικά κατά +3,11% στα 4,64 ευρώ. Κέρδη +1% και άνω σημείωσαν η ΑΒΑΞ (+1,51% στα 3,36 ευρώ), η Autohellas (+1,46% στα 11,1 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (+1,21% στα 4,17 ευρώ), η Ελλάκτωρ (+1,05% στο 1,35 ευρώ) και η Trade Estates (+1% στα 2,02 ευρώ). Στον αντίποδα, απώλειες άνω του -2% κατέγραψαν ο ΟΛΠ (-2,56% στα 38 ευρώ), η Dimand (-2,31% στα 12,7 ευρώ) και η Profile (-2,04% στα 7,7 ευρώ). Με πτώση άνω του -1% ακολούθησαν η Quest (-1,52% στα 7,14 ευρώ) και η Qualco (-1,43% στα 5,5 ευρώ).
Η Prodea Investments σημείωσε «άλμα» +4,81%, έκλεισε στα 5,45 ευρώ και έκανε τζίρο άνω των 4 εκατ. ευρώ, εν αναμονή της αυριανής αποκοπής μερίσματος ύψους 1,5 ευρώ ανά μετοχή. Αντίθετα, η Πλαστικά Θράκης υποχώρησε κατά -3,14% στα 4,325 ευρώ υπό το βάρος του μερίσματος ύψους 0,166 ευρώ ανά μετοχή που «έκοψε» σήμερα.
Εν αναμονή της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ και του rebalancing
Ιδιαίτερα πυκνή σε γεγονότα αναμένεται η τρέχουσα εβδομάδα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις, μερισματικές διανομές και διεθνείς αναδιαρθρώσεις δεικτών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου.
Η Πλαστικά Θράκης διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,175 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,166 ευρώ ανά μετοχή). Πρόκειται για υπόλοιπο του μερίσματος της περσινής χρήσης, το ποσό του οποίου ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε διανείμει προμέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή (3 εκατ. ευρώ) τον περασμένο Ιανουάριο, με το συνολικό μέρισμα να διαμορφώνεται σε 0,24 ευρώ ανά μετοχή (10,5 εκατ. ευρώ) από τα κέρδη της χρήσης 2025, αλλά και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
Παράλληλα, η ροή των μερισμάτων συνεχίζεται με άλλες δύο προγραμματισμένες αποκοπές. Την Τρίτη 16 Ιουνίου «κόβει» μέρισμα η Prodea Investments (400 εκατ. ευρώ – 1,506 ευρώ ανά μετοχή) και την Πέμπτη 18 Ιουνίου ακολουθεί η Trade Estates (7,95 εκατ. ευρώ – 0,065 ευρώ ανά μετοχή).
Η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, λόγω του rebalancing που φέρνουν οι εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών STOXX και FTSE Russell. Στις αλλαγές αυτές ξεχωρίζει η CrediaBank, η οποία αναδεικνύεται σε μεγάλο κερδισμένο καθώς εντάσσεται σε σημαντικούς διεθνείς και εγχώριους δείκτες, με κυριότερη την είσοδό της στον FTSE/ΧΑ Large Cap. Η αυξημένη κινητικότητα της Παρασκευής θα ενισχυθεί περαιτέρω από το triple witching, καθώς συμπίπτει με τη λήξη των σειρών Ιουνίου στα παράγωγα συμβόλαια μετοχών, δεικτών και εμπορευμάτων.
Επικρατούν οι αγοραστές στο εξωτερικό – Νέο ρεκόρ ο Dow Jones
Παγκόσμιο κύμα ανόδου πυροδότησε στις αγορές η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή για την οριστικοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας που τερματίζει τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ η εντολή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έστειλε τις τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σε ελεύθερη πτώση άνω του -5%, υποχωρώντας προσωρινά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Παρά τις πρόσκαιρες ανησυχίες από ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η διπλωματική αυτή επιτυχία «απογειώνει» τους δείκτες.
Νέο «άλμα» καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον τεχνολογικό Nasdaq να ηγείται της ανόδου στο +2,4%, συνεχίζοντας το θετικό κλίμα της Παρασκευής μετά το ιστορικό IPO της SpaceX, η οποία έκλεισε με αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά +1,5% και ο Dow Jones κερδίζει +1%, με τον βιομηχανικό δείκτη να οδεύει προς νέο ιστορικό υψηλό, κοντά στις 52.000 μονάδες. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα νέα οικονομικά δεδομένα και στη συνεδρίαση της Fed, όπου η διατήρηση των επιτοκίων σταθερών θεωρείται σχεδόν βέβαιη, ενόψει και της σύντομης χρηματιστηριακής εβδομάδας λόγω της αργίας της Παρασκευής (Juneteenth).
Άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +0,3%, ενώ νωρίτερα κέρδιζε πάνω από +1% πιάνοντας για πρώτη φορά στα χρονικά το ορόσημο των 640 μονάδων. Ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη +0,7%, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +1,2%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,3% λόγω της μεγάλης έκθεσής του σε ενεργειακές μετοχές. Η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους δίνει ισχυρή ώθηση στις αυτοκινητοβιομηχανίες και στους κλάδους των ταξιδιών και των αερομεταφορών. Σημαντικά κέρδη καταγράφουν επίσης επίσης οι κατασκευές και οι αεροδιαστημικές εταιρείες. Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκανε άλμα +5% και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας μία «ανάσα» από τις 70.000 μονάδες.
Πηγή: www.newmoney.gr
Παράλληλα, η ροή των μερισμάτων συνεχίζεται με άλλες δύο προγραμματισμένες αποκοπές. Την Τρίτη 16 Ιουνίου «κόβει» μέρισμα η Prodea Investments (400 εκατ. ευρώ – 1,506 ευρώ ανά μετοχή) και την Πέμπτη 18 Ιουνίου ακολουθεί η Trade Estates (7,95 εκατ. ευρώ – 0,065 ευρώ ανά μετοχή).
Η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, λόγω του rebalancing που φέρνουν οι εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών STOXX και FTSE Russell. Στις αλλαγές αυτές ξεχωρίζει η CrediaBank, η οποία αναδεικνύεται σε μεγάλο κερδισμένο καθώς εντάσσεται σε σημαντικούς διεθνείς και εγχώριους δείκτες, με κυριότερη την είσοδό της στον FTSE/ΧΑ Large Cap. Η αυξημένη κινητικότητα της Παρασκευής θα ενισχυθεί περαιτέρω από το triple witching, καθώς συμπίπτει με τη λήξη των σειρών Ιουνίου στα παράγωγα συμβόλαια μετοχών, δεικτών και εμπορευμάτων.
Επικρατούν οι αγοραστές στο εξωτερικό – Νέο ρεκόρ ο Dow Jones
Παγκόσμιο κύμα ανόδου πυροδότησε στις αγορές η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή για την οριστικοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας που τερματίζει τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ η εντολή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έστειλε τις τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σε ελεύθερη πτώση άνω του -5%, υποχωρώντας προσωρινά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Παρά τις πρόσκαιρες ανησυχίες από ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η διπλωματική αυτή επιτυχία «απογειώνει» τους δείκτες.
Νέο «άλμα» καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον τεχνολογικό Nasdaq να ηγείται της ανόδου στο +2,4%, συνεχίζοντας το θετικό κλίμα της Παρασκευής μετά το ιστορικό IPO της SpaceX, η οποία έκλεισε με αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά +1,5% και ο Dow Jones κερδίζει +1%, με τον βιομηχανικό δείκτη να οδεύει προς νέο ιστορικό υψηλό, κοντά στις 52.000 μονάδες. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα νέα οικονομικά δεδομένα και στη συνεδρίαση της Fed, όπου η διατήρηση των επιτοκίων σταθερών θεωρείται σχεδόν βέβαιη, ενόψει και της σύντομης χρηματιστηριακής εβδομάδας λόγω της αργίας της Παρασκευής (Juneteenth).
Άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +0,3%, ενώ νωρίτερα κέρδιζε πάνω από +1% πιάνοντας για πρώτη φορά στα χρονικά το ορόσημο των 640 μονάδων. Ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη +0,7%, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +1,2%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,3% λόγω της μεγάλης έκθεσής του σε ενεργειακές μετοχές. Η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους δίνει ισχυρή ώθηση στις αυτοκινητοβιομηχανίες και στους κλάδους των ταξιδιών και των αερομεταφορών. Σημαντικά κέρδη καταγράφουν επίσης επίσης οι κατασκευές και οι αεροδιαστημικές εταιρείες. Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκανε άλμα +5% και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας μία «ανάσα» από τις 70.000 μονάδες.
Πηγή: www.newmoney.gr
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