Deal $22 δισ. στον χώρο των media, η Fox εξαγοράζει την Roku για να επιταχύνει την ψηφιακή της μετάβαση

Στο επίκεντρο η αγορά διαφήμισης στο streaming

Fox ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά της, σε μια συναλλαγή που αποτιμά την εταιρεία streaming περίπου στα, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις συγκέντρωσης στον κλάδο των ψηφιακών μέσων και της συνδεδεμένης τηλεόρασης.Η Roku συγκαταλέγεται στις εταιρείες που πρωτοστάτησαν στη μετάβαση της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας στην εποχή του streaming , φέρνοντας πλατφόρμες όπως το Netflix και το YouTube στις τηλεοράσεις μέσω ειδικών συσκευών και έξυπνων τηλεοράσεων.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Roku βασίζεται κυρίως στα διαφημιστικά έσοδα και στις συνδρομές που προέρχονται από τις εφαρμογές streaming που λειτουργούν στην πλατφόρμα της.



Η διαφήμιση αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας. Κατά το πρώτο τρίμηνο, τα διαφημιστικά έσοδα ανήλθαν σε 613 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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