Ανακαινίζω 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία





Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας







Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.



Μιχαηλίδου: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», έως 95% επιδότηση και προκαταβολή 60%





Η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα μέσω του gov.gr και της διεύθυνσης anakainisi.apps.gov.gr. Με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει αν είναι επιλέξιμος, σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσεται και ποιο από τα ακίνητά του επιθυμεί να ανακαινίσει.



Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιχορήγηση από 70% έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους.



Κλείσιμο Άτομα με Αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία.



Οι επιλέξιμες κατοικίες πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και να έχουν επιφάνεια κύριων χώρων έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης.



Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης και θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Το 60% έως 80% της χρηματοδότησης αφορά εργασίες ανακαίνισης και το 20% έως 40% ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.



Ιδιαίτερη σημασία έχει η προκαταβολή: Μετά την υπαγωγή της αίτησης, θα καταβάλλεται το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για τη χρήση της, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει, μέσω του τραπεζικού συστήματος, το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής του προς τους αναδόχους ή τους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά.



«Σήμερα ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε στον πολίτη τη δυνατότητα να διαπιστώσει άμεσα αν είναι επιλέξιμος και ποιο ακίνητό του μπορεί να ανακαινίσει. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως το 95% και τις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να ενεργοποιήσουμε κλειστά σπίτια και να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση», τόνισε η κ. Μιχαηλίδου.



Οι κατοικίες που θα ενταχθούν στη δράση θα πρέπει να διατηρήσουν τη δηλωμένη χρήση τους για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όταν διατίθενται προς μίσθωση, το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον τα πρώτα τρία χρόνια, ενώ δεν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωσή τους.



Άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας 15/6 η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ανακαινίζω 2026» Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας anakainisi.apps.gov.gr Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.Στη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και στην πορεία των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου , μιλώντας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.Η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα μέσω του gov.gr και της διεύθυνσης anakainisi.apps.gov.gr. Με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει αν είναι επιλέξιμος, σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσεται και ποιο από τα ακίνητά του επιθυμεί να ανακαινίσει. Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας θα μπορεί να εκδίδεται έως τις 24 Αυγούστου 2026. Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιχορήγηση από 70% έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους.Για ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα φτάνει τις 45.000 ευρώ. Πρόσθετη προσαύξηση του ποσοστού επιχορήγησης προβλέπεται, με τους όρους της δράσης, για κατοικίες σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και γιαή οικογένειες με μέλος με αναπηρία.έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και να έχουν επιφάνεια κύριων χώρων έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης.Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης και θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Το 60% έως 80% της χρηματοδότησης αφορά εργασίες ανακαίνισης και το 20% έως 40% ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.: Μετά την υπαγωγή της αίτησης, θα καταβάλλεται το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για τη χρήση της, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει, μέσω του τραπεζικού συστήματος, το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής του προς τους αναδόχους ή τους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά.«Σήμερα ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε στον πολίτη τη δυνατότητα να διαπιστώσει άμεσα αν είναι επιλέξιμος και ποιο ακίνητό του μπορεί να ανακαινίσει. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως το 95% και τις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να ενεργοποιήσουμε κλειστά σπίτια και να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση», τόνισε η κ. Μιχαηλίδου.Οι κατοικίες που θα ενταχθούν στη δράση θα πρέπει να διατηρήσουν τη δηλωμένη χρήση τους για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όταν διατίθενται προς μίσθωση, το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον τα πρώτα τρία χρόνια, ενώ δεν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωσή τους.

Συνολικά, εκτιμάται ότι η δράση θα καλύψει περίπου 25.000 κατοικίες, ενισχύοντας τόσο την προσφορά ακινήτων προς μίσθωση όσο και τη βιώσιμη ιδιοκατοίκηση.



Για τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», η υπουργός επεσήμανε ότι ήδη έχουν βοηθήσει χιλιάδες νέους ανθρώπους και οικογένειες να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Μέσω των δύο προγραμμάτων έχουν εγκριθεί 24.095 δάνεια και έχουν συμβασιοποιηθεί 20.080.



«Στο στεγαστικό παρεμβαίνουμε και στη ζήτηση και στην προσφορά. Με τα προγράμματα "Σπίτι μου" διευκολύνουμε την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Με την "Ανακαίνιση Κατοικίας" ενεργοποιούμε ακίνητα που σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα. Χρειάζονται περισσότερες κατοικίες και περισσότερες πραγματικές επιλογές για τους πολίτες», κατέληξε η υπουργός.





Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ