NBG Securities για Motor Oil: Νέα τιμή στόχος στα €51 με ισχυρότερες προβλέψεις κερδοφορίας
NBG Securities για Motor Oil: Νέα τιμή στόχος στα €51 με ισχυρότερες προβλέψεις κερδοφορίας
H NBG Securities στις νέες εκτιμήσεις της για τον όμιλο της Motor Oil, ενσωματώνει τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών στη διύλιση, αλλά και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών
Τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών στη διύλιση, αλλά και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών της Motor Oil, ενσωματώνει η NBG Securities στις νέες εκτιμήσεις της για τον όμιλο. Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή στόχο στα €51 ανά μετοχή, από €41 προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση υπεραπόδοση.
Η νέα αποτίμηση προσφέρει περιθώριο ανόδου 28% σε σχέση με την τιμή των €39,88 στις 12 Ιουνίου και η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η αναβάθμιση κατά €10 ανά μετοχή προκύπτει κυρίως από τη μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για τα κέρδη της περιόδου 2026 έως 2028.
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Η νέα αποτίμηση προσφέρει περιθώριο ανόδου 28% σε σχέση με την τιμή των €39,88 στις 12 Ιουνίου και η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η αναβάθμιση κατά €10 ανά μετοχή προκύπτει κυρίως από τη μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για τα κέρδη της περιόδου 2026 έως 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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