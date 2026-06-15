NBG Securities για Motor Oil: Νέα τιμή στόχος στα €51 με ισχυρότερες προβλέψεις κερδοφορίας

H NBG Securities στις νέες εκτιμήσεις της για τον όμιλο της Motor Oil, ενσωματώνει τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών στη διύλιση, αλλά και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών