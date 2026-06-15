Η επόμενη ημέρα στο Ορμούζ: Τα 600 πλοία στην… ουρά και το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα
Η επόμενη ημέρα στο Ορμούζ: Τα 600 πλοία στην… ουρά και το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα
Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν φέρνει ανακούφιση στις αγορές, με πτώση των τιμών πετρελαίου και άνοδο μετοχών, αλλά η πλήρης αποκατάσταση της σταθερότητας στις ενεργειακές ροές και τη ναυτιλία παραμένει αβέβαιη - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές
Η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσε άμεση ανακούφιση στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, οι επενδυτές έσπευσαν να προεξοφλήσουν αποκλιμάκωση της έντασης και η παγκόσμια οικονομία έδειξε να αναπνέει ξανά έπειτα από μήνες αβεβαιότητας.
Ωστόσο, πίσω από την αισιοδοξία των πρώτων αντιδράσεων, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Η συμφωνία μπορεί να έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση, δεν σημαίνει όμως ότι επανέρχεται αυτόματα η κανονικότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, στις ενεργειακές αγορές και στη ναυτιλία.
Για πολλούς αναλυτές, η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα. Σχεδόν 600 πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα μέσα στον Περσικό Κόλπο, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη εισόδου του. Αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές και traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Η κρίση που προηγήθηκε δεν προκάλεσε μόνο διαταραχές στις ενεργειακές ροές. Δημιούργησε νέα εμπορικά μοτίβα, αύξησε το κόστος μεταφοράς, άλλαξε τις στρατηγικές προμηθειών και ανάγκασε πολλές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι’ αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία.
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Ωστόσο, πίσω από την αισιοδοξία των πρώτων αντιδράσεων, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Η συμφωνία μπορεί να έβαλε φρένο στη στρατιωτική αντιπαράθεση, δεν σημαίνει όμως ότι επανέρχεται αυτόματα η κανονικότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, στις ενεργειακές αγορές και στη ναυτιλία.
Για πολλούς αναλυτές, η πραγματική δοκιμασία ξεκινά τώρα. Σχεδόν 600 πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα μέσα στον Περσικό Κόλπο, ενώ εκατοντάδες άλλα περιμένουν έξω από την πύλη εισόδου του. Αναλυτές, πλοιοκτήτες, ασφαλιστές και traders προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι ούτε άμεση ούτε εύκολη. Η κρίση που προηγήθηκε δεν προκάλεσε μόνο διαταραχές στις ενεργειακές ροές. Δημιούργησε νέα εμπορικά μοτίβα, αύξησε το κόστος μεταφοράς, άλλαξε τις στρατηγικές προμηθειών και ανάγκασε πολλές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Γι’ αυτό και η αγορά αντιμετωπίζει με προσοχή τα πρώτα βήματα μετά τη συμφωνία.
Η μεγάλη αναμονήΗ εικόνα που καταγράφεται σήμερα γύρω από το Ορμούζ αποτυπώνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το μέγεθος της αναστάτωσης που προκάλεσε η πολύμηνη κρίση. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, περίπου 600 πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα εντός του Περσικού Κόλπου, περιμένοντας να αποχωρήσουν μόλις αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα. Παράλληλα, περισσότερα από 300 άδεια-κενά φορτίου πλοία αναμένουν στον Κόλπο του Ομάν προκειμένου να εισέλθουν στην περιοχή και να φορτώσουν. Η συγκέντρωση αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του πλανήτη. Από τα πλοία που παραμένουν μέσα στον Κόλπο, 98 είναι δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και άλλα 88 μεταφέρουν προϊόντα διύλισης και πετρελαϊκά παράγωγα. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και τεράστιες ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που περιμένουν να διοχετευθούν στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία θεωρητικά ανοίγει τον δρόμο για την απελευθέρωση αυτών των ροών. Στην πράξη, όμως, η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί πολύ πιο αργά από όσο υποδηλώνουν οι πολιτικές ανακοινώσεις.
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