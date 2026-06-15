Η επόμενη ημέρα στο Ορμούζ: Τα 600 πλοία στην… ουρά και το δύσκολο στοίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν φέρνει ανακούφιση στις αγορές, με πτώση των τιμών πετρελαίου και άνοδο μετοχών, αλλά η πλήρης αποκατάσταση της σταθερότητας στις ενεργειακές ροές και τη ναυτιλία παραμένει αβέβαιη - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές