Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας: Έντυσε από την Λαμπέτη μέχρι γαλαζοαίματες, σχεδίασε το νυφικό της Καρέζη - Η μυθιστορηματική ζωή του
Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας: Έντυσε από την Λαμπέτη μέχρι γαλαζοαίματες, σχεδίασε το νυφικό της Καρέζη - Η μυθιστορηματική ζωή του
Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι - Υπήρξε πρωτοπόρος για την ελληνική υψηλή ραπτική, με τη φήμη του να ξεπερνά τα στενά όρια της χώρας
Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός σχεδιαστής μόδαςΝτίμης Κρίτσας. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα social media, το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου, η οποία τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Αντίο άρχοντα...».
Πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Espressο ανέφερε ότι ο σχεδιαστής μόδας το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι, έχοντας στο πλευρό του την οικονόμο του. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μεγάλο παράπονο του γνωστού σχεδιαστή μόδας ήταν ότι πολλοί φίλοι τον είχαν ξεχάσει.
Τον Ντίμη Κρίτσα αποχαιρέτησε και η εφημερίδα Πελοπόννησος, στην οποία αρθρογραφούσε για θέματα μόδας, αναφέροντας ότι ήταν 102 ετών.
Η μυθιστορηματική ζωή και καριέρα του
Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη και καριέρα στο διπλωματικό σώμα, όμως τον κέρδισε η μόδα. Σπούδασε στην École de Saint Rocque, την École du Louvre και την Académie de Coupe, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε δίπλα στους Balenciaga και Jacques Fath.
Το 1954 επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε το «Maison de Couture Kritsas» στη Βουκουρεστίου, αποκτώντας ως πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 άνοιξε τα φτερά του διεθνώς, πρώτα στην Αυστραλία και αμέσως μετά στις ΗΠΑ, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε ολόκληρη τη συλλογή του.
Το 1970 δημιούργησε τη δική του εταιρεία “Dimitris Kritsas Incorporated”. Πέρα από την υψηλή ραπτική, σχεδίασε κοστούμια για κινηματογράφο και θέατρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον ορισμό της κομψότητας τον συνόψιζε στη φράση: «απλότητα και προσωπικότητα».
Αφιέρωμα της ΕΡΤ στον Ντίμη Κρίτσα
Στην Ελλάδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ανάμεσα σε αυτές οι Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Μαίρη Μανολίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμ. Επίσης, έντυσε πολλές διεθνείς σταρ, όπως η Ρόμι Σνάιντερ, η Λάνα Τάρνερ, η Χέντι Λαμάρ, η Φρανσουάζ Αρντύ και η Λίλιαν Γκις.
Το πρώτο του σχέδιο ήταν για την Έλλη Λαμπέτη, για την παράσταση «Το Τελευταίο Βαλς» με τον Δημήτρη Χορν στο Θέατρο Μουσούρη. Το 1962, ήταν ο άνθρωπος που σχεδίασε το νυφικό της Τζένης Καρέζη στο κοσμικό γεγονός εκείνης της χρονιάς, τον γάμο της με τον Ζαχο Χατζηφωτίου.
Dimis Kritsas and models posing at the Poseidon Temple, Sounion 1961. Photo by Slim Aarons
Σαράντα χρόνια πριν τη Μαίρη Κατράντζου, το 1961, παρουσίασε τις δημιουργίες του στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, σε ένα σόου που απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο Slim Aarons, εμβληματικό της κοσμικής ζωής εκείνης της εποχής.
Από το 1965 και μετά, ο Ντίμης Κρίτσας ξεπέρασε τα όρια της χώρας μας, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του στην Αυστραλία και αργότερα στις ΗΠΑ, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη του τη δουλειά. Το 1970 ίδρυσε την εταιρεία Dimitris Kritsas Incorporated στην Αμερική.
Δημιουργίες του φορέθηκαν όχι μόνο από σταρ του κινηματογράφου, αλλά και από γαλαζοαίματες όπως η βασίλισσα Φρειδερίκη, η Πριγκίπισσα Γκρέις και η Πριγκίπισσα του Κεντ της Αγγλίας. Η τύχη του επιφύλαξε και τη γνωριμία με την Coco Chanel.
Η ζωή του υπήρξε μυθιστορηματική. Έζησε για σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Αμερική, και η προσωπικότητά του συνδέθηκε με ένα ξέφρενο lifestyle, μακριά από ταμπού και κανόνες. Συνιδρυτής του Studio 54 στη Νέα Υόρκη, δηλωμένος ομοφυλόφιλος σε μια εποχή συντηρητική για την Ελλάδα, εξιστόρησε τη ζωή του σε δύο βιβλία («Ω! Τι ζωή!» και «VIP Stories», εκδ. Φερενίκη) και την έζησε, όπως εκείνος ήθελε...
