Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας: Έντυσε από την Λαμπέτη μέχρι γαλαζοαίματες, σχεδίασε το νυφικό της Καρέζη - Η μυθιστορηματική ζωή του

Από τον γάμο του Ζάχου Χατζηφωτίου με την Τζένη Καρέζη - Η κινηματογραφική σταρ φορούσε δημιουργία του Ντίμη Κρίτσα

Dimis Kritsas and models posing at the Poseidon Temple, Sounion 1961. Photo by Slim Aarons pic.twitter.com/uz5ftXLMQP — Dr Kalliopi Nikita (@KalliopiNikita) February 19, 2024

Σαράντα χρόνια πριν τη Μαίρη Κατράντζου, το 1961, παρουσίασε τις δημιουργίες του στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, σε ένα σόου που απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο Slim Aarons, εμβληματικό της κοσμικής ζωής εκείνης της εποχής.Από το 1965 και μετά, ο Ντίμης Κρίτσας ξεπέρασε τα όρια της χώρας μας, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του στην Αυστραλία και αργότερα στις ΗΠΑ, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη του τη δουλειά. Το 1970 ίδρυσε την εταιρεία Dimitris Kritsas Incorporated στην Αμερική.Δημιουργίες του φορέθηκαν όχι μόνο από σταρ του κινηματογράφου, αλλά και από γαλαζοαίματες όπως η βασίλισσα Φρειδερίκη, η Πριγκίπισσα Γκρέις και η Πριγκίπισσα του Κεντ της Αγγλίας. Η τύχη του επιφύλαξε και τη γνωριμία με την Coco Chanel.Η ζωή του υπήρξε μυθιστορηματική. Έζησε για σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Αμερική, και η προσωπικότητά του συνδέθηκε με ένα ξέφρενο lifestyle, μακριά από ταμπού και κανόνες. Συνιδρυτής του Studio 54 στη Νέα Υόρκη, δηλωμένος ομοφυλόφιλος σε μια εποχή συντηρητική για την Ελλάδα, εξιστόρησε τη ζωή του σε δύο βιβλία («Ω! Τι ζωή!» και «VIP Stories», εκδ. Φερενίκη) και την έζησε, όπως εκείνος ήθελε...