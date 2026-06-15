Bloomberg: Το Πακιστάν διοργανώνει τελετή στη Γενεύη για τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, διεκδικεί ρόλο γεωπολιτικού μεσολαβητή

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ αποδίδει δημόσια τα εύσημα στον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ για τον ρόλο που διαδραμάτισε στις παρασκηνιακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης