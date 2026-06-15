Bloomberg: Το Πακιστάν διοργανώνει τελετή στη Γενεύη για τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, διεκδικεί ρόλο γεωπολιτικού μεσολαβητή
Bloomberg: Το Πακιστάν διοργανώνει τελετή στη Γενεύη για τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, διεκδικεί ρόλο γεωπολιτικού μεσολαβητή
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ αποδίδει δημόσια τα εύσημα στον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ για τον ρόλο που διαδραμάτισε στις παρασκηνιακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης
Το Πακιστάν επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει διπλωματικά τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ να αποδίδει δημόσια τα εύσημα στον αρχηγό του στρατού, Ασίμ Μουνίρ, για τον ρόλο που διαδραμάτισε στις παρασκηνιακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης.
Μιλώντας τη Δευτέρα στο πακιστανικό κοινοβούλιο, ο Σαρίφ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στη Γενεύη για να σηματοδοτηθεί η επίτευξη της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιστορικό ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα.
«Ο κόσμος έφτασε σε μια ιστορική καμπή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου στον Λίβανο», δήλωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός, ευχαριστώντας παράλληλα τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του στη διαδικασία.
Ο Σαρίφ επεφύλαξε ιδιαίτερη αναφορά στον στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, τον ισχυρότερο αρχηγό του πακιστανικού στρατού εδώ και δεκαετίες, όπως τον χαρακτηρίζουν πολιτικοί αναλυτές.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπήρξε προσωπικός μάρτυρας των «εξαιρετικών προσπαθειών» του Μουνίρ κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, σημειώνοντας ότι εργάστηκε αδιάκοπα και δεν έχασε ποτέ την πίστη του στην προοπτική επίτευξης συμφωνίας.
Παράλληλα, επαίνεσε τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ και τον υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί για τις επαφές που είχαν με την ιρανική ηγεσία κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Σε μια συμβολική κίνηση, ο Σαρίφ κάλεσε τους βουλευτές να χαιρετίσουν τον πρεσβευτή του Ιράν, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αναδεικνύουν τη φιλοδοξία του Ισλαμαμπάντ να εμφανιστεί ως ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
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Κεντρική φωτογραφία : Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ με τον πρωθυπουργό της χώρας Σεχμπάζ Σαρίφ
Μιλώντας τη Δευτέρα στο πακιστανικό κοινοβούλιο, ο Σαρίφ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στη Γενεύη για να σηματοδοτηθεί η επίτευξη της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιστορικό ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα.
Pakistan's PM Shehbaz Sharif credited Army Chief Asim Munir with playing an “extraordinary role” in efforts to end the Iran-US conflict https://t.co/JxpZZFegfy— Bloomberg (@business) June 15, 2026
«Ο κόσμος έφτασε σε μια ιστορική καμπή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου στον Λίβανο», δήλωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός, ευχαριστώντας παράλληλα τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του στη διαδικασία.
Ο Σαρίφ επεφύλαξε ιδιαίτερη αναφορά στον στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, τον ισχυρότερο αρχηγό του πακιστανικού στρατού εδώ και δεκαετίες, όπως τον χαρακτηρίζουν πολιτικοί αναλυτές.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπήρξε προσωπικός μάρτυρας των «εξαιρετικών προσπαθειών» του Μουνίρ κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, σημειώνοντας ότι εργάστηκε αδιάκοπα και δεν έχασε ποτέ την πίστη του στην προοπτική επίτευξης συμφωνίας.
Παράλληλα, επαίνεσε τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ και τον υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί για τις επαφές που είχαν με την ιρανική ηγεσία κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Σε μια συμβολική κίνηση, ο Σαρίφ κάλεσε τους βουλευτές να χαιρετίσουν τον πρεσβευτή του Ιράν, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αναδεικνύουν τη φιλοδοξία του Ισλαμαμπάντ να εμφανιστεί ως ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
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Κεντρική φωτογραφία : Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ με τον πρωθυπουργό της χώρας Σεχμπάζ Σαρίφ
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