Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει περιθώριο ανόδου έως 25%
Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει περιθώριο ανόδου έως 25%
Παραμένει ελκυστικό το επενδυτικό story του κλάδου - Σύσταση overweight για Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς - Οι νέες τιμές στόχοι
Η Morgan Stanley ξεκινά κάλυψη των ελληνικών τραπεζών με θετική στάση, υποστηρίζοντας ότι η επενδυτική ιστορία του κλάδου παραμένει ελκυστική παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί συστάσεις υπεραπόδοσης για Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ τοποθετείται ουδέτερα για την Εθνική Τράπεζα και την CrediaBank, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να προσφέρει ένα από τα ισχυρότερα αναπτυξιακά προφίλ στην Ευρώπη.
Στην έκθεση, ο οίκος επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται από ισχυρή εγχώρια ζήτηση, επενδύσεις και εισροές ευρωπαϊκών κεφαλαίων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τις τράπεζες.
Η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, με τις επενδύσεις να ενισχύονται κατά περίπου 5% ετησίως. Παράλληλα, εκτιμά ότι η χώρα θα συνεχίσει να καταγράφει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 131,5% έως το 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στην έκθεση, ο οίκος επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται από ισχυρή εγχώρια ζήτηση, επενδύσεις και εισροές ευρωπαϊκών κεφαλαίων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τις τράπεζες.
Η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, με τις επενδύσεις να ενισχύονται κατά περίπου 5% ετησίως. Παράλληλα, εκτιμά ότι η χώρα θα συνεχίσει να καταγράφει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 131,5% έως το 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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