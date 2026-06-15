Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει περιθώριο ανόδου έως 25%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελληνικές τράπεζες Morgan Stanley

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει περιθώριο ανόδου έως 25%

Παραμένει ελκυστικό το επενδυτικό story του κλάδου - Σύσταση overweight για Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς - Οι νέες τιμές στόχοι

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει περιθώριο ανόδου έως 25%
Νίκος Μελαχροινός
Η Morgan Stanley ξεκινά κάλυψη των ελληνικών τραπεζών με θετική στάση, υποστηρίζοντας ότι η επενδυτική ιστορία του κλάδου παραμένει ελκυστική παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί συστάσεις υπεραπόδοσης για Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ τοποθετείται ουδέτερα για την Εθνική Τράπεζα και την CrediaBank, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να προσφέρει ένα από τα ισχυρότερα αναπτυξιακά προφίλ στην Ευρώπη.

Στην έκθεση, ο οίκος επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται από ισχυρή εγχώρια ζήτηση, επενδύσεις και εισροές ευρωπαϊκών κεφαλαίων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τις τράπεζες.

Η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, με τις επενδύσεις να ενισχύονται κατά περίπου 5% ετησίως. Παράλληλα, εκτιμά ότι η χώρα θα συνεχίσει να καταγράφει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 131,5% έως το 2027.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Νίκος Μελαχροινός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης