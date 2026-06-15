Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ως μία ενιαία αγορά, η ψηφιακή μετάβαση απαιτεί κοινή δράση

«Οι αγορές του μέλλοντος δεν μπορούν να οικοδομηθούν με αποσπασματικές εθνικές πρωτοβουλίες», τόνισε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup σε θεματική συζήτηση του συνεδρίου της ΕΚΤ για το μέλλον της ψηφιακής χρηματοδότησης στην Ευρώπη