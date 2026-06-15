Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 5% στα τιμές σε χαμηλό τριμήνου μετά το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν, στα $83,17 το Brent

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στο πετρέλαιο, οδηγώντας τις τιμές στα χαμηλότερα επίπεδα τριών μηνών