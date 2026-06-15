Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 5% στα τιμές σε χαμηλό τριμήνου μετά το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν, στα $83,17 το Brent
Πετρέλαιο: Βουτιά σχεδόν 5% στα τιμές σε χαμηλό τριμήνου μετά το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν, στα $83,17 το Brent
Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στο πετρέλαιο, οδηγώντας τις τιμές στα χαμηλότερα επίπεδα τριών μηνών
Μεγάλη πτώση κοντά 5% κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι αγορές αντέδρασαν όπως ήταν αναμενόμενο θετικά στην ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Το Brent έκλεισε με απώλειες 4,16 δολαρίων ή 4,76%, στα 83,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 4,13 δολάρια ή 4,87%, στα 80,75 δολάρια το βαρέλι.
Και τα δύο συμβόλαια εξάλειψαν σημαντικό μέρος του «πολεμικού premium» που είχε ενσωματωθεί στις τιμές τους τους τελευταίους μήνες, καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις 4 Μαρτίου.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.
Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενεύη.
Επιστροφή του Ορμούζ στο επίκεντρο
Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανική διαχείριση.
«Με ένα τεράστιο κύμα προσφοράς πετρελαίου να βρίσκεται πιθανότατα προ των πυλών, η πτώση των τιμών φαίνεται απολύτως δικαιολογημένη», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ της Bok Financial.
Σε μια ακόμη ένδειξη αποκλιμάκωσης, η κρατική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Ιράν μείωσε την επίσημη τιμή πώλησης του ελαφρού αργού της για τους Ασιάτες αγοραστές στα 7,15 δολάρια πάνω από τον δείκτη Oman/Dubai για τον Ιούλιο, από premium 13 δολαρίων τον προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα, η Citi αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το Brent, τοποθετώντας τη μέση τιμή στα 75 δολάρια το τρίτο τρίμηνο και στα 70 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2026, εκτιμώντας ότι οι εμπορικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθούν σταδιακά.
Η αγορά περιμένει την επιστροφή εκατομμυρίων βαρελιών
Η παγκόσμια αγορά έχει στερηθεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου από τότε που ο πόλεμος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για περισσότερο από τρεις μήνες.
Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν οι ποσότητες αυτές στην αγορά.
«Η αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων στον Αραβικό Κόλπο θα είναι δύσκολη υπόθεση. Πολλοί πλοιοκτήτες θα διστάσουν να στείλουν πλοία στην περιοχή μέχρι να υπάρξουν σαφείς ενδείξεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες», δήλωσε ο Νιλ Κρόσμπι της Sparta Commodities.
Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης πόσο γρήγορα οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής θα μπορέσουν να επαναφέρουν την παραγωγή και τις εξαγωγές τους μετά τις ζημιές που προκάλεσε η πολεμική σύγκρουση.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, περισσότερα από 14 εκατ. βαρέλια ημερήσιας παραγωγής παραμένουν εκτός αγοράς, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 14% της παγκόσμιας ζήτησης.
Τα αποθέματα παραμένουν χαμηλά
Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση στις τιμές, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να στηρίξουν το πετρέλαιο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταούνοβο εκτιμά ότι τα χαμηλά αποθέματα, η αργή επανεκκίνηση της παραγωγής και η ανάγκη αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων θα συνεχίσουν να προσφέρουν στήριξη στις τιμές.
Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας, τα αποθέματα των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κατευθύνονται προς τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2003.
Παράλληλα, τα αποθέματα του αμερικανικού Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου μειώθηκαν στα 340,3 εκατ. βαρέλια, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1983, μετά από νέα αποδέσμευση ποσοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης τροφοδοσίας της αγοράς.
Στο διπλωματικό πεδίο, οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι χώρες της ομάδας E4 — Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία — δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να εξετάσουν την άρση κυρώσεων προς το Ιράν εφόσον υπάρξει πρόοδος στο πυρηνικό ζήτημα.
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Το Brent έκλεισε με απώλειες 4,16 δολαρίων ή 4,76%, στα 83,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 4,13 δολάρια ή 4,87%, στα 80,75 δολάρια το βαρέλι.
Και τα δύο συμβόλαια εξάλειψαν σημαντικό μέρος του «πολεμικού premium» που είχε ενσωματωθεί στις τιμές τους τους τελευταίους μήνες, καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις 4 Μαρτίου.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.
Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενεύη.
Επιστροφή του Ορμούζ στο επίκεντρο
Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανική διαχείριση.
«Με ένα τεράστιο κύμα προσφοράς πετρελαίου να βρίσκεται πιθανότατα προ των πυλών, η πτώση των τιμών φαίνεται απολύτως δικαιολογημένη», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ της Bok Financial.
Σε μια ακόμη ένδειξη αποκλιμάκωσης, η κρατική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Ιράν μείωσε την επίσημη τιμή πώλησης του ελαφρού αργού της για τους Ασιάτες αγοραστές στα 7,15 δολάρια πάνω από τον δείκτη Oman/Dubai για τον Ιούλιο, από premium 13 δολαρίων τον προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα, η Citi αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το Brent, τοποθετώντας τη μέση τιμή στα 75 δολάρια το τρίτο τρίμηνο και στα 70 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2026, εκτιμώντας ότι οι εμπορικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθούν σταδιακά.
Η αγορά περιμένει την επιστροφή εκατομμυρίων βαρελιών
Η παγκόσμια αγορά έχει στερηθεί εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου από τότε που ο πόλεμος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για περισσότερο από τρεις μήνες.
Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν οι ποσότητες αυτές στην αγορά.
«Η αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων στον Αραβικό Κόλπο θα είναι δύσκολη υπόθεση. Πολλοί πλοιοκτήτες θα διστάσουν να στείλουν πλοία στην περιοχή μέχρι να υπάρξουν σαφείς ενδείξεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες», δήλωσε ο Νιλ Κρόσμπι της Sparta Commodities.
Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης πόσο γρήγορα οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής θα μπορέσουν να επαναφέρουν την παραγωγή και τις εξαγωγές τους μετά τις ζημιές που προκάλεσε η πολεμική σύγκρουση.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, περισσότερα από 14 εκατ. βαρέλια ημερήσιας παραγωγής παραμένουν εκτός αγοράς, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 14% της παγκόσμιας ζήτησης.
Τα αποθέματα παραμένουν χαμηλά
Παρά τη βραχυπρόθεσμη πίεση στις τιμές, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να στηρίξουν το πετρέλαιο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταούνοβο εκτιμά ότι τα χαμηλά αποθέματα, η αργή επανεκκίνηση της παραγωγής και η ανάγκη αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων θα συνεχίσουν να προσφέρουν στήριξη στις τιμές.
Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας, τα αποθέματα των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κατευθύνονται προς τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2003.
Παράλληλα, τα αποθέματα του αμερικανικού Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου μειώθηκαν στα 340,3 εκατ. βαρέλια, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1983, μετά από νέα αποδέσμευση ποσοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης τροφοδοσίας της αγοράς.
Στο διπλωματικό πεδίο, οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι χώρες της ομάδας E4 — Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία — δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να εξετάσουν την άρση κυρώσεων προς το Ιράν εφόσον υπάρξει πρόοδος στο πυρηνικό ζήτημα.
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