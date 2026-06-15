Καθαρισμός οικοπέδων: Μέχρι τις 22 Ιουνίου ισχύει η παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών
Καθαρισμός οικοπέδων: Μέχρι τις 22 Ιουνίου ισχύει η παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών
Με τη νέα παράταση ως τις 22 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να γίνει ο καθαρισμός οικοπέδων τους και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου
Την παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε την Παρασκευή 12/6 το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Ο καθαρισμός οικοπέδων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθότι συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.
Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αξιολόγησε τα πρόσφατα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί μία σύντομη παράταση, ώστε οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι η παράταση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καθώς οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών αναμένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.
Για τον λόγο αυτό, κάλεσε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες να επισπεύσουν τις διαδικασίες καθαρισμού και να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.
Ο καθαρισμός οικοπέδων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθότι συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.
Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αξιολόγησε τα πρόσφατα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί μία σύντομη παράταση, ώστε οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι η παράταση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καθώς οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών αναμένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.
Για τον λόγο αυτό, κάλεσε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες να επισπεύσουν τις διαδικασίες καθαρισμού και να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.
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