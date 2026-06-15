Καθαρισμός οικοπέδων: Μέχρι τις 22 Ιουνίου ισχύει η παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών

Με τη νέα παράταση ως τις 22 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να γίνει ο καθαρισμός οικοπέδων τους και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου