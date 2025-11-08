Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Η Σία Κοσιώνη έκανε το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι - Την παρακολούθησε η Ντόρα Μπακογιάννη, δείτε βίντεο
Η γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος συμμετέχει στην ερασιτεχνική παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο», που ανεβαίνει στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών
Το ντεμπούτο της στο θεατρικό σανίδι έκανε απόψε η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, συμμετέχοντας στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο».
Η παράσταση, σε κείμενα του Γιώργου Δ. Λεμπέση και σκηνοθεσία Λορίνας Κατσιώτη, ανεβαίνει στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου. Στη σκηνή, η Σία Κοσιώνη υποδύεται τον εαυτό της, ανατρέποντας τη ροή της ιστορίας και φέρνοντας μια προσωπική διάσταση στην παράσταση.
Στο στιγμιότυπο που κατέγραψε η κάμερα, η Σία Κοσιώνη διακρίνεται επί σκηνής να ερμηνεύει το «Δίχτυ» των Νίκου Γκάτσου και Σταύρου Ξαρχάκου, που ακούστηκε για πρώτη φορά από τον Τάκη Μπίνη στην περίφημη ταινία «Ρεμπέτικο», του Κώστα Φέρρη. Από κάτω την παρακολουθεί, εμφανώς ενθουσιασμένη, καταγράφοντας τις εικόνες, η πεθερά της, μητέρα του Κώστα Μπακογιάννη, Ντόρα.
Το έργο τοποθετείται σε μια παραδοσιακή αυλή στη Νίκαια, όπου οι κάτοικοι χωρίς να το έχουν επιλέξει συμμετέχουν σε ένα «κρατικό πείραμα»: την επιστροφή στις αξίες και στον τρόπο ζωής της δεκαετίας του '60, χωρίς τεχνολογία και σύγχρονες ανέσεις. Όταν οι ρόλοι ξεφεύγουν, το έργο εξελίσσεται σε μια σύγκρουση ανάμεσα στον έρωτα και τη γραφειοκρατία, το τραγούδι και την εξουσία, με μια ανατροπή που φέρνει τα πάνω κάτω.
Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της παράστασης, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Γαλιλαία, το οποίο προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο ή νόσο του κινητικού νευρώνα.
Η παράσταση έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και υποστηρίζεται από τη Θεατρική Συμμαχία - ΘΕΑ.ΣΥ., μία μη κερδοσκοπική ομάδα από επιχειρηματίες και επιστήμονες, που επιδιώκουν να προσφέρουν μέσω του θεάτρου.
