Τράπεζα της Ελλάδος: Στο 3,8% προβλέπει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα το 2026 - Αποκλιμάκωση από το 2027
Τράπεζα της Ελλάδος: Στο 3,8% προβλέπει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα το 2026 - Αποκλιμάκωση από το 2027
Ο πληθωρισμός τροφοδοτείται το 2026 κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας, αναφέρει η ΤτΕ
Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Στο Δελτίο για τον Πληθωρισμό που κυκλοφόρησε σήμερα η ΤτΕ προβλέπει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% το 2026 και στο 3,0% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας.
Το 2027, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη (στο 2,6% και 2,3% αντίστοιχα), καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων.
Οι οικονομολόγοι της ΤτΕ αποδίδουν την μεγάλη απόκλιση του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ευρωζώνη στις τιμές ενέργειας. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ενεργειακή πληθωριστική πίεση στην Ελλάδα τους τελευταίους δύο μήνες ήταν περίπου διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κυρίως λόγω της ιστορικά ισχυρότερης προσαρμογής του ενεργειακού πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη».
Συγκεκριμένα, ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11,1% (έναντι 8,4% στην ευρωζώνη) αντανακλώντας τις ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προιόντων και να επιβραδυνθεί στο 1,0% το 2027 λόγω των ισχυρών πτωτικών επιδράσεων της βάσης σύγκρισης και της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Η ενσωμάτωση του συστήματος ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028.
Σημειώνεται ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο ενισχύθηκε σημαντικά στο 3,2% στην ευρωζώνη (προκαταρκτική εκτίμηση) και στο 4,9% στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,2% τον Μάιο, σηματοδοτώντας τον τρίτο συνεχή μήνα κατά τον οποίο οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώθηκαν στις εξελίξεις του πληθωρισμού, κυρίως μέσω των τιμών στην ενέργεια και στα εμπορεύματα.
Στο Δελτίο για τον Πληθωρισμό που κυκλοφόρησε σήμερα η ΤτΕ προβλέπει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% το 2026 και στο 3,0% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας.
Το 2027, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη (στο 2,6% και 2,3% αντίστοιχα), καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων.
▪ Δημοσιεύσαμε σήμερα το νέο «Inflation Monitor».— Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) June 15, 2026
▪ We published today the new «Inflation Monitor».
🔗 https://t.co/ArlZQmxYnf pic.twitter.com/6fePuAOpOW
Οι οικονομολόγοι της ΤτΕ αποδίδουν την μεγάλη απόκλιση του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ευρωζώνη στις τιμές ενέργειας. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ενεργειακή πληθωριστική πίεση στην Ελλάδα τους τελευταίους δύο μήνες ήταν περίπου διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κυρίως λόγω της ιστορικά ισχυρότερης προσαρμογής του ενεργειακού πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη».
Συγκεκριμένα, ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11,1% (έναντι 8,4% στην ευρωζώνη) αντανακλώντας τις ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προιόντων και να επιβραδυνθεί στο 1,0% το 2027 λόγω των ισχυρών πτωτικών επιδράσεων της βάσης σύγκρισης και της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Η ενσωμάτωση του συστήματος ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028.
Σημειώνεται ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο ενισχύθηκε σημαντικά στο 3,2% στην ευρωζώνη (προκαταρκτική εκτίμηση) και στο 4,9% στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,2% τον Μάιο, σηματοδοτώντας τον τρίτο συνεχή μήνα κατά τον οποίο οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώθηκαν στις εξελίξεις του πληθωρισμού, κυρίως μέσω των τιμών στην ενέργεια και στα εμπορεύματα.
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