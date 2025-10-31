ΟΠΕΚΑ: Σήμερα Παρασκευή (31/10) καταβάλλονται τα επιδόματα Οκτωβρίου, αναλυτικά οι δικαιούχοι
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Παρασκευή θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
-Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ
-Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 516 δικαιούχοι –171.683ευρώ
-Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ
-Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ
-Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ
-Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ
-Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
-Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ
-Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ.
