Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή: Καμπανάκι για το στεγαστικό πρόβλημα – Επενδυτικό καταφύγιο τα ελληνικά ομόλογα
Πώς η Ελλάδα ευνοείται από τη γαλλική κρίση - To case study και οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων - Προειδοποίηση για πληθωρισμό και τιμές στις κατοικίες, «η στέγη εξελίσσεται σε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα» - Τι αναφέρει η έκθεση
Η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον πιο αξιόπιστη από τη Γαλλία στις αγορές, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στη Γαλλία ως «case study» για το πώς η πολιτική αστάθεια μετατρέπεται σε οικονομικό βάρος.
Από τα μέσα Αυγούστου, η αβεβαιότητα στο Παρίσι εκτόξευσε τις αποδόσεις των γαλλικών τίτλων πάνω από τις ελληνικές, με τη διαφορά να παραμένει για περισσότερο από έναν μήνα. Η υποβάθμιση της Γαλλίας από τον οίκο Fitch στο χαμηλότερο επίπεδο της ιστορίας της επιδείνωσε περαιτέρω την εικόνα, δείχνοντας πόσο ακριβά μπορεί να κοστίσει η πολιτική αστάθεια σε μια χώρα.
Για την Ελλάδα, η συγκυρία λειτούργησε αντίστροφα. Όπως επισημαίνει το ΓΠΚΒ, η συνδυασμένη επίδραση της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία και της συνετής εγχώριας δημοσιονομικής πολιτικής βελτίωσε τη σχετική θέση των ελληνικών τίτλων, κάνοντάς τους πιο ελκυστικούς για διεθνείς επενδυτές. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες εισροές κεφαλαίων, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και φθηνότερη αναχρηματοδότηση του χρέους.
Το ΓΠΚΒ τονίζει ότι η ανατροπή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά στηρίζεται στη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και στη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας. Η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμό 2,2% φέτος, πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξάνονται κατά 6,5%, ενισχύοντας το παραγωγικό δυναμικό.
Στην έκθεση, πάντως, δεν λείπουν και οι προειδοποιήσεις. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός στο 3,1%, η αγορά κατοικίας πιέζεται από τα ενοίκια και το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Γραφείου καθηγητή Γιάννη Τσουκαλά το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 9,2 δισ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, αυξημένο κατά 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσίασε ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κυρίως από τον φόρο εισοδήματος (+2,6 δισ.) και τον ΦΠΑ (+1,1 δισ.). Όπως είπε, είναι πολύ πιθανό η χώρα να ξεπεράσει τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ φέτος.
Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 1,5% της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,1%), την άνοδο των εξαγωγών υπηρεσιών (+3,9%) και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (+6,5%). Σύμφωνα με την έκθεση, η βασική πρόβλεψη για όλο το έτος παραμένει στο 2,2%.
Ο πληθωρισμός, ωστόσο, παραμένει «σκληρός». Τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,1%, έναντι 2% στην Ευρωζώνη, με αυξημένες πιέσεις από τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα. Το ΓΠΚΒ σημειώνει ότι η διαφορά αυτή πλήττει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και καλεί σε εντατικοποίηση των μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αποτροπή φαινομένων ολιγοπωλιακής τιμολόγησης.
Στην αγορά εργασίας, τα στοιχεία δείχνουν μείωση της ανεργίας στο 8,9% το β’ τρίμηνο του 2025, από 10% πέρυσι.
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 59.000 άτομα, κυρίως σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ οι κενές θέσεις μειώθηκαν κατά 34%. Παρά τη βελτίωση, το ΓΠΚΒ σημειώνει ότι οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε δημόσια διοίκηση, υγεία και μεταποίηση.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η έκθεση και στο ζήτημα της προσιτής στέγης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα ενοίκια που βρίσκονται σταθερά σε ανοδική πορεία. Όπως σημειώνει το ΓΠΚΒ, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και η πίεση από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν ανεβάσει τις τιμές σε επίπεδα που πλήττουν κυρίως τα νέα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα η στέγη να εξελίσσεται σε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Η στεγαστική κρίση, σύμφωνα με την έκθεση, δεν αφορά μόνο τις μεγάλες πόλεις αλλά και τους δημοφιλείς προορισμούς όπου η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά, βάζοντας στο «κόκκινο» οικογένειες και νέους που αναζητούν σπίτι.
