Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή: Καμπανάκι για το στεγαστικό πρόβλημα – Επενδυτικό καταφύγιο τα ελληνικά ομόλογα

Πώς η Ελλάδα ευνοείται από τη γαλλική κρίση - To case study και οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων - Προειδοποίηση για πληθωρισμό και τιμές στις κατοικίες, «η στέγη εξελίσσεται σε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα» - Τι αναφέρει η έκθεση