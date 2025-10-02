Σαρλίζ Θερόν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της - Χωρίς μπλούζα στην Εβδομάδα Μόδας
Σαρλίζ Θερόν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της - Χωρίς μπλούζα στην Εβδομάδα Μόδας
Η 50χρονη ηθοποιός έδωσε το παρών για την παρουσίαση της συλλογής του οίκου Christian Dior
Εντυπωσίασε η Σαρλίζ Θερόν με την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η 50χρονη Οσκαρική ηθοποιός έδωσε το παρών για την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Christian Dior, με ένα σύνολο που σε οποιονδήποτε άλλο ίσως φαινόταν εντελώς συγκεχυμένο, όμως στην ίδια έμοιαζε ιδιαίτερα ταιριαστό.
Η Σαρλίζ Θερόν φορούσε μια φαρδιά πράσινη βερμούδα, πάνω από ένα διαφανές μαύρο καλσόν. Στο πάνω μέρος, επέλεξε ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ και άφησε γυμνό το σώμα της, παραλείποντας εντελώς το πουκάμισο ή την μπλούζα.
Το λουκ ολοκληρώθηκε με μαύρα χαμηλά παπούτσια και σκούρα γυαλιά ηλίου. Η εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας είναι η πρώτη της για φέτος, αν και η παρουσία της δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τον οίκο Dior.
Η Σαρλίν Θέρον είναι πρέσβειρα του Dior από το 2004, όταν πρωταγωνίστησε στην καμπάνια για το άρωμα J’adore. Μόλις φέτος πόζαρε για τη συλλογή Haute Joaillerie του οίκου, φορώντας διαμάντια και σπάνιες πολύτιμες πέτρες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
