Γιώργος Λάνθιμος: Η έκπληξη στις Νύχτες Πρεμιέρας και το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά

Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο, δήλωσε για την ηθοποιό