Γιώργος Λάνθιμος: Η έκπληξη στις Νύχτες Πρεμιέρας και το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά

Γιώργος Λάνθιμος Νύχτες Πρεμιέρας Έμα Στόουν

Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο, δήλωσε για την ηθοποιό

Γεωργία Κοτζιά
Για 31η χρονιά επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», γεμίζοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Η χθεσινή τελετή έναρξης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς προβλήθηκε η πολυαναμενόμενη ταινία του βραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία».

Στην πρεμιέρα, το παρών έδωσε ο Γιώργος Λάνθιμος και ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει στο κοινό, φέρνοντας μαζί του μια έκπληξη. Πιο συγκεκριμένα, ο σκηνοθέτης έβαλε να παίξει στο κινητό του ένα ηχητικό μήνυμα της μούσας και πρωταγωνίστριας της ταινίας, Έμα Στόουν, η οποία δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην Αθήνα. Το μήνυμα μάλιστα, ήταν στα ελληνικά.

«Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Δείτε το βίντεο

Στην ηχογράφηση, η Έμα Στόουν ακούγεται να λέει: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο... διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ». Το κοινό αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα και χαμόγελα, όπως ήταν αναμενόμενο.

Η πλοκή της ταινίας

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, ακολουθεί την ιστορία δύο νεαρών ανδρών, που είναι υπέρμαχοι των θεωριών συνωμοσίας, που απαγάγουν την CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη και σχεδιάζει να καταστρέψει τη Γη.

Δείτε το τρέιλερ
ΒΟΥΓΟΝΙΑ (BUGONIA) | OFFICIAL TRAILER


Κλείσιμο
