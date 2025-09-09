ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται επίδομα έως 750 ευρώ, όλες οι λεπτομέρειες

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 525 ευρώ μηνιαίως για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 750 ευρώ τον μήνα για παιδιά με αναπηρία