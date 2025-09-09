Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΡΙΖΑ Ελληνική Αστυνομία Εξάρχεια

Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ

Αστυνομικοί τούς έκαναν έλεγχο μετά από πορεία στο κέντρο

Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
171 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο νεαρών, παιδιών γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. χθες το βράδυ στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τους δύο νεαρούς σε κεντρικό σημείο της περιοχής μετά από πορεία που έγινε στο κέντρο της πόλης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλοπ καθώς και κοκκάλινα γάντια τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Εύβοια: Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ - Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος

Οριστική διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό - Λογομάχησε με τους διαιτητές για τον καιρό

Ένστολοι: Το νέο μισθολόγιο φέρνει αυξήσεις κάθε δύο χρόνια - Τι αλλάζει σε Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική
171 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης