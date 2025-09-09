Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Αστυνομικοί τούς έκαναν έλεγχο μετά από πορεία στο κέντρο
Στη σύλληψη δύο νεαρών, παιδιών γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. χθες το βράδυ στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τους δύο νεαρούς σε κεντρικό σημείο της περιοχής μετά από πορεία που έγινε στο κέντρο της πόλης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλοπ καθώς και κοκκάλινα γάντια τα οποία και κατασχέθηκαν.
