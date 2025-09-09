Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα

Επιπλέον, έρχεται και μια σειρά παρεμβάσεων που αφορά:

Τα 350 εκατομμύρια θα προέλθουν από την κλιμακωτή αύξηση στον κατώτατο που είναι 880 ευρώ σήμερα, προκειμένου να φτάσει στα 950 ευρώ το 2027. Συνεπώς, αναμένεται αύξηση 35-40 ευρώ από τη νέα χρονιά.αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας. Αυτή είναι διαφορετική για κάθε χώρα, που θα καθοριστούν επακριβώς με μια κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί και θα προβλέπει ποσά ανά χώρα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι τιμές έχουν ανέβει διεθνώς, οπότε το κόστος ζωής για διπλωμάτες πχ στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ έχει καταστεί υπέρογκο.Τις επόμενες ημέρες θα εξειδικευτούν από το Υπουργείο Εξωτερικών σε λεπτομέρεια οι αυξήσεις αυτές, το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων -με στόχο το δημογραφικό πρόβλημα.αν και το δίπλωμα του Πολυτεχνείου έχει ήδη αναγνωριστεί για μόρια και βαθμολογικά ως μάστερ (επειδή είναι πενταετές), ως μεταπτυχιακό δεν αναγνωριζόταν μισθολογικά. Πλέον, από 1/1/2026 θα αναγνωρίζεται θα αναγνωρίζεται και, όπως όσοι έχουν μεταπτυχιακό στο Δημόσιο, οι Μηχανικοί θα παίρνουν 2 μισθολογικά κλιμάκια παραπάνω.Το κάθε μισθολογικό κλιμάκιο αντιστοιχεί σε επιπλέον 60 ευρώ, άρα 120 ευρώ παραπάνω το μήνα καθώς «θα ανέβουν» όλοι οι μηχανικοί δύο κλιμάκια, αλλά και άλλοι κύκλοι πενταετών σπουδών όπως οι Γεωπόνοι. Έτσι, όλοι οι υπάλληλοι που έχουν πτυχίο πενταετών σπουδών που αναγνωρίζονται βαθμολογικά, θα αναγνωριστούν και μισθολογικά, λαμβάνοντας έξτρα 120 ευρώ το μήνα ή 1.440 ευρώ το χρόνο.Η αύξηση αυτή δίδεται και σαν κίνητρο για να ενδιαφερθούν περισσότεροι επιστήμονες για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα Βιβλιοθήκης Μελών ΔΕΠ, ένα αίτημα αρκετών ετών το οποίο ίσχυε παλιότερα. Είχε καταργηθεί επί εποχής μνημονίων. Το επίδομα βιβλιοθήκης είχε επανέλθει, αλλά φορολογείται. Τώρα πλέον, θα μένει πλήρως αφορολόγητο.