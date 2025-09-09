Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Μεγαλύτερα οφέλη από τις μειώσεις φόρων θα δουν κυρίως όσοι υπηρετούν στα υψηλότερα κλιμάκια του δημοσίου, όπως γενικοί διευθυντές, υπηρετούντες σε θέσεις ευθύνης, δικαστικοί λειτουργοί κλπ
Αισθητές αυξήσεις μισθών προαναγγέλλει η κυβέρνηση για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
Εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν το περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στο δημόσιο (περίπου 400.000 από τους 750.000 συνολικά) θα δουν από 1.1.2026 μείωση στους συντελεστές φορολόγησης κατά 4 ή 6 ή και περισσότερες μονάδες, σε σχέση με αυτούς που τους επιβαρύνουν σήμερα, επειδή έχουν ένα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.
Αυξάνεται αυτομάτως έτσι το καθαρό ποσό που λαμβάνουν στην τσέπη κάθε μήνα, μόνο και μόνο από τη μείωση της φορολογίας, παράλληλα και πέραν των άλλων αυξήσεων που έρχονται στους μισθούς στο δημόσιο.
Μεγαλύτερα οφέλη από τις μειώσεις φόρων θα δουν κυρίως όσοι υπηρετούν στα υψηλότερα κλιμάκια του δημοσίου, όπως γενικοί διευθυντές, υπηρετούντες σε θέσεις ευθύνης, δικαστικοί λειτουργοί κλπ.
· Δημόσιοι υπάλληλοι με εισόδημα 14.000 το χρόνο θα δουν μείωση φόρου 80 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 160 ευρώ με 1 παιδί, 240 με δύο παιδιά ή 480 ευρώ με τρία κ.λπ.
· Εφοριακοί υπάλληλοι με εισόδημα 16.000 θα έχουν μείωση 120 ευρώ (χωρίς παιδιά), 240 ευρώ με 1 παιδί , 360 ευρώ με 2 παιδιά, ή 480 ευρώ με τρία παιδιά.
· Διευθυντές με εισόδημα 21.000 θα έχουν μείωση 220 (χωρίς παιδί), 440 ευρώ με 1 παιδί, 660 ευρώ με δύο παιδιά, 1.380 με τρία παιδιά ή 1.980 ευρώ με 4 παιδιά.
· Ιατροί ΕΣΥ με εισόδημα 25.000 ευρώ θα δουν μείωση κρατήσεων 300 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 600 ευρώ αν έχουν 1 παιδί, 900 με δύο παιδιά, 1.700 με τρία παιδιά ή 3.180 ευρώ με 4 παιδιά
· Δικαστικοί λειτουργοί με εισόδημα 30.000 ευρώ, θα δουν ελάφρυνση 400 ευρώ ετησίως, 800 ευρώ αν έχουν 1 παιδί, 1.200 με δύο παιδιά, 2.100 με 3 παιδιά ή 4.100 ευρώ για 4 παιδιά
Πέρα από την ωφέλεια από τη μείωση φορολογίας εισοδήματος όμως, έρχονται και αυξήσεις περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
Η βασική ωφέλεια που αφορά όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπαλλήλους είναι η οριζόντια αύξηση που θα δοθεί τον Απρίλιο του 2026 βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί τότε.
Αναλυτικά παραδείγματα· Εκπαιδευτικοί με εισόδημα 12.000 ευρώ θα δουν μείωση φόρου 20 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά ή 40 ευρώ αν έχουν 1 παιδί.
Πέρα από την ωφέλεια από τη μείωση φορολογίας εισοδήματος όμως, έρχονται και αυξήσεις περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
Η βασική ωφέλεια που αφορά όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπαλλήλους είναι η οριζόντια αύξηση που θα δοθεί τον Απρίλιο του 2026 βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί τότε.
Τα 350 εκατομμύρια θα προέλθουν από την κλιμακωτή αύξηση στον κατώτατο που είναι 880 ευρώ σήμερα, προκειμένου να φτάσει στα 950 ευρώ το 2027. Συνεπώς, αναμένεται αύξηση 35-40 ευρώ από τη νέα χρονιά.
Τις επόμενες ημέρες θα εξειδικευτούν από το Υπουργείο Εξωτερικών σε λεπτομέρεια οι αυξήσεις αυτές, το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων -με στόχο το δημογραφικό πρόβλημα.
· Μηχανικούς, Γεωπόνους και άλλες ειδικότητες Δημοσίου: αν και το δίπλωμα του Πολυτεχνείου έχει ήδη αναγνωριστεί για μόρια και βαθμολογικά ως μάστερ (επειδή είναι πενταετές), ως μεταπτυχιακό δεν αναγνωριζόταν μισθολογικά. Πλέον, από 1/1/2026 θα αναγνωρίζεται θα αναγνωρίζεται και, όπως όσοι έχουν μεταπτυχιακό στο Δημόσιο, οι Μηχανικοί θα παίρνουν 2 μισθολογικά κλιμάκια παραπάνω.
Το κάθε μισθολογικό κλιμάκιο αντιστοιχεί σε επιπλέον 60 ευρώ, άρα 120 ευρώ παραπάνω το μήνα καθώς «θα ανέβουν» όλοι οι μηχανικοί δύο κλιμάκια, αλλά και άλλοι κύκλοι πενταετών σπουδών όπως οι Γεωπόνοι. Έτσι, όλοι οι υπάλληλοι που έχουν πτυχίο πενταετών σπουδών που αναγνωρίζονται βαθμολογικά, θα αναγνωριστούν και μισθολογικά, λαμβάνοντας έξτρα 120 ευρώ το μήνα ή 1.440 ευρώ το χρόνο.
Η αύξηση αυτή δίδεται και σαν κίνητρο για να ενδιαφερθούν περισσότεροι επιστήμονες για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.
· Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι: θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα Βιβλιοθήκης Μελών ΔΕΠ, ένα αίτημα αρκετών ετών το οποίο ίσχυε παλιότερα. Είχε καταργηθεί επί εποχής μνημονίων. Το επίδομα βιβλιοθήκης είχε επανέλθει, αλλά φορολογείται. Τώρα πλέον, θα μένει πλήρως αφορολόγητο.
Επιπλέον, έρχεται και μια σειρά παρεμβάσεων που αφορά:· Εργαζόμενους στο Υπουργείο Εξωτερικών: αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας. Αυτή είναι διαφορετική για κάθε χώρα, που θα καθοριστούν επακριβώς με μια κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί και θα προβλέπει ποσά ανά χώρα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι τιμές έχουν ανέβει διεθνώς, οπότε το κόστος ζωής για διπλωμάτες πχ στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ έχει καταστεί υπέρογκο.
