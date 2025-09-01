ΟΠΕΚ+: Στασιμότητα στην παραγωγή πετρελαίου προβλέπουν οι traders για τη συνεδρίαση της Κυριακής

Σταθερή αναμένεται να διατηρήσει την παραγωγή πετρελαίου ο ΟΠΕΚ στη συνεδρίαση της Κυριακής, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πλεόνασμα έως το τέλος του έτους