ΟΠΕΚ+: Στασιμότητα στην παραγωγή πετρελαίου προβλέπουν οι traders για τη συνεδρίαση της Κυριακής
Σταθερή αναμένεται να διατηρήσει την παραγωγή πετρελαίου ο ΟΠΕΚ στη συνεδρίαση της Κυριακής, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πλεόνασμα έως το τέλος του έτους
Οι αγορές πετρελαίου προεξοφλούν ότι ο ΟΠΕΚ+ θα διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή αργού πετρελαίου στη συνεδρίαση του Σαββατοκύριακου, επιλέγοντας μια «παύση» μετά από μια περίοδο επιταχυνόμενων αυξήσεων στην προσφορά.
Οι αντιπρόσωποι του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και των συμμάχων του έχουν στείλει αντικρουόμενα μηνύματα για τα επόμενα βήματα, έπειτα από την ολοκλήρωση της επαναφοράς 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που είχαν παραμείνει εκτός αγοράς, έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή τους τελευταίους μήνες, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι έως το τέλος του έτους η αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικό πλεόνασμα.
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει περίπου 9% από την αρχή του 2025, καθώς η αιφνιδιαστική αύξηση παραγωγής του ΟΠΕΚ+ απειλεί να διογκώσει το πλεόνασμα που έχει δημιουργήσει η επιβράδυνση της κατανάλωσης καυσίμων στην Κίνα και η άνοδος της προσφοράς από ΗΠΑ, Βραζιλία και Καναδά. Στο Λονδίνο, τα συμβόλαια Brent κινούνταν γύρω στα 68 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα – μια εξέλιξη που αποτελεί «νίκη» για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει διαρκώς για χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά απειλεί τα έσοδα παραγωγών από τον Περσικό Κόλπο έως και τις αμερικανικές περιοχές σχιστολιθικής εξόρυξης.
