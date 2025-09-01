Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης
Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης
Στους 49 οι συλληφθέντες – Ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. ευρώ
Ένα ολόκληρο δωμάτιο της ΕΛ.ΑΣ καλύπτουν τα κατασχεμένα από την επιχείρηση εξάρθρωσης της μαφίας της Κρήτης, όπως δείχνει η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, μετά την έφοδο που έκανε σε περιοχές των Χανίων.
Στη φωτογραφία, φαίνονται πολλά όπλα, κυρίως κυνηγετικά και πολεμικά τυφέκια, όπως και πιστόλια, πυρομαχικά, εξαρτήματα όπλων και θήκες, κουτιά με σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, χαρτονομίσματα σε ευρώ, κινητά τηλέφωνα, όπως και συσκευασίες με ναρκωτικά.
Σήμερα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μία νέα σύλληψη για την υπόθεση με τους συλληφθέντες συνολικά να φθάνουν τους 49.
Το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησαν σταδιακά οι μεταγωγές των κατηγορουμένων ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων, σε ομάδες των οκτώ. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ, ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. Ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ. Από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ.
Το κάθε μέλος έπαιρνε το μερίδιό του, όμως, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες που θεωρούνται οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η έρευνα ξεκίνησε από υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών,. Ωστόσο, οι Αρχές κατάφεραν να ανακαλύψουν ένα δίκτυο με πολλά πλοκάμια που διακινούσε ακόμη και όπλα Καλάσνικοφ.
Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν δύο μυστικοί αστυνομικοί που κατάφεραν, έχοντας και εισαγγελική εντολή, εμφανίστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών και απέσπασαν κρίσιμες πληροφορίες, η αξιοποίηση των οποίων οδήγησε στην εγκληματική δομή.
Ηγετικά στελέχη της οργάνωσης φέρονται να είναι δύο αδέλφια, που είναι επιχειρηματίες από τα Χανιά, γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Οι δυο τους είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για παλαιότερες υποθέσεις εκβιασμών.
Πολλοί από τους συλληφθέντες είχαν απασχολήσει ξανά την αστυνομία, με ανοιχτές δικογραφίες ή ακόμα και εκτίσεις ποινών φυλάκισης.
Ο κρίσιμος ρόλος των δύο αστυνομικών
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσα χρόνια λειτουργούσε το κύκλωμα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, οι κατηγορούμενοι δεν περίμεναν να βρεθούν αντιμέτωποι με τις Αρχές.
