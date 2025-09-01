Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Αστυνομία Ναρκωτικά Χανιά Συλλήψεις

Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης

Στους 49 οι συλληφθέντες – Ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. ευρώ

Μαφία της Κρήτης: Ένα ολόκληρο δωμάτιο καλύπτουν τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα μετρητά και τα εκρηκτικά της οργάνωσης
UPD: 105 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ολόκληρο δωμάτιο της ΕΛ.ΑΣ καλύπτουν τα κατασχεμένα από την επιχείρηση εξάρθρωσης της μαφίας της Κρήτης, όπως δείχνει η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, μετά την έφοδο που έκανε σε περιοχές των Χανίων.


Στη φωτογραφία, φαίνονται πολλά όπλα, κυρίως κυνηγετικά και πολεμικά τυφέκια, όπως και πιστόλια, πυρομαχικά, εξαρτήματα όπλων και θήκες, κουτιά με σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, χαρτονομίσματα σε ευρώ, κινητά τηλέφωνα, όπως και συσκευασίες με ναρκωτικά.

Στους 49 οι συλληφθέντες


Σήμερα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε μία νέα σύλληψη για την υπόθεση με τους συλληφθέντες συνολικά να φθάνουν τους 49.
Το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησαν σταδιακά οι μεταγωγές των κατηγορουμένων ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων,  σε ομάδες των οκτώ.  Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ, ο τζίρος της οργάνωσης πλησίαζε τα 3 εκατ. Ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα έσοδα προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία υπολογίζονται περίπου στο 1,1 εκατ. ευρώ. Από την υπόλοιπη δραστηριότητά τους τα έσοδα άγγιζαν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Το κάθε μέλος έπαιρνε το μερίδιό του, όμως, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ τα περισσότερα χρήματα κατέληγαν στα δύο αδέρφια επιχειρηματίες που θεωρούνται οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη.




Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η έρευνα ξεκίνησε από υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών,. Ωστόσο, οι Αρχές κατάφεραν να ανακαλύψουν ένα δίκτυο με πολλά πλοκάμια που διακινούσε ακόμη και όπλα Καλάσνικοφ.

Κλείσιμο

Ο κρίσιμος ρόλος των δύο αστυνομικών


Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν δύο μυστικοί αστυνομικοί που κατάφεραν, έχοντας και εισαγγελική εντολή, εμφανίστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών και απέσπασαν κρίσιμες πληροφορίες, η αξιοποίηση των οποίων οδήγησε στην εγκληματική δομή.


Ηγετικά στελέχη της οργάνωσης φέρονται να είναι δύο αδέλφια, που είναι επιχειρηματίες από τα Χανιά, γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Οι δυο τους είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για παλαιότερες υποθέσεις εκβιασμών.

Πολλοί από τους συλληφθέντες είχαν απασχολήσει ξανά την αστυνομία, με ανοιχτές δικογραφίες ή ακόμα και εκτίσεις ποινών φυλάκισης.


Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσα χρόνια λειτουργούσε το κύκλωμα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, οι κατηγορούμενοι δεν περίμεναν να βρεθούν αντιμέτωποι με τις Αρχές.


Ειδήσεις σήμερα:

«Έτρεχε με πάνω από 150χλμ/ώρα και εγκατέλειψε το σημείο» – Τι λέει ο δικηγόρος του θύματος της οδηγού της Porsche

«Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές και επικίνδυνες ζώνες του πλανήτη» – Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
UPD: 105 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης