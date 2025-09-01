Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του

Λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1760 και έχει φιλοξενήσει κορυφαίες μορφές της τέχνης και των γραμμάτων , αλλά ο ιδιοκτήτης του χώρου αρνήθηκε ενοίκιο 800.000 ευρώ τον χρόνο

Νέα αναβολή... εκτέλεσης πέτυχε το ιστορικό Καφέ Γκρέκο στη Ρώμη: «Θα το σώσουμε» λέει ο ιδιοκτήτης του
Για ακόμη μία φορά αναβλήθηκε η εκτέλεση της έξωσης του ιστορικού Καφέ Γκρέκο στη via Condotti της Ρώμης, που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1760 και έχει φιλοξενήσει κορυφαίες μορφές της τέχνης και των γραμμάτων. 

Η απόφαση λήφθηκε μετά από δίωρη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στο νούμερο 85 της via Condotti, δίπλα ακριβώς στο καφέ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο δικαστικός επιμελητής, ο διαχειριστής του χώρου Κάρλο Πελεγκρίνι –νόμιμος εκπρόσωπος και σύζυγος της ιδιοκτήτριας Φλάβια Ιότσι– καθώς και οι δικηγόροι Ούγκο Λιμεντάνι και Αλεσάντρο Τσιτσιαρέλι, εκπροσωπώντας το Ospedale Israelitico, ιδιοκτήτη του ακινήτου.

«Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου πολλά μπορούν να αλλάξουν. Θα σώσουμε αυτό το καφέ και θα το ξανανοίξουμε μόλις τελειώσουν οι διακοπές» δήλωσε ο Πελεγκρίνι, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ospedale Israelitico απέρριψε προσφορά για νέο συμβόλαιο αξίας 800.000 ευρώ τον χρόνο, πρόταση που -όπως είπε- ξεπερνά σε αποδόσεις τις προβλέψεις του σχεδίου εξυγίανσης του ιδρύματος.

Η νομική διαμάχη ξεκίνησε το 2017, όταν έληξε το μισθωτήριο συμβόλαιο και το Ospedale Israelitico απαίτησε την επιστροφή του ακινήτου. Ύστερα από πολυετείς δικαστικές διαδικασίες, η κρίσιμη απόφαση εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2023, όταν η Corte di Cassazione επικύρωσε τη λήξη του συμβολαίου και διέταξε το οριστικό σφράγισμα του χώρου. Παρ’ όλα αυτά, η έξωση έχει αναβληθεί πολλές φορές μέχρι σήμερα.

Από την πλευρά του νοσοκομείου, ο δικηγόρος Ούγκο Λιμεντάνι εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του: «Είναι απολύτως απογοητευτικό να μην εφαρμόζεται η δικαστική απόφαση, πέρα από τη μεγάλη οικονομική ζημιά που υφίσταται το νοσοκομείο, αφαιρώντας πόρους από τη δημόσια υγεία». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο συνάδελφός του Αλεσάντρο Τσιτσιαρέλι τόνισε: «Στις 22 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει νέο πέρασμα για να εκτελεστεί επιτέλους η απόφαση».

Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι του καφέ βρίσκονται σε άδεια, στη βιτρίνα παραμένει η πινακίδα «Κλειστό λόγω διακοπών», ενώ τα εξωτερικά ιστορικά έπιπλα έχουν προσωρινά απομακρυνθεί. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη νέα ημερομηνία, η οποία θα κρίνει την τύχη του εμβληματικού χώρου.

