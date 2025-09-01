«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», υποστηρίζει η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Κλείσιμο



«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα, δεν εγκατέλειψα κανέναν, ήμουν στο ΑΧΕΠΑ»

Και τρίτο αυτοκίνητο πίσω από τηνπου ευθύνεται για το σοβαρόστην εθνική οδόν, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μίας 26χρονης και του 28χρονου φίλου της.Σύμφωνα με μαρτυρία, την οποία εξασφάλισε η εκπομπή Power Talkτο οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο.Αναλυτικότερα, ένα ζευγάρι οδηγών – ένας άνδρας και μία γυναίκα – που επέβαιναν σε ένα όχημα ακριβώς πίσω από τη μαύρη Porsche, αναφέρει ότιΜάλιστα, όπως ανέφερε το ζευγάρι, η Porsche βρισκόταν δίπλα σε ένα άλλο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε γυναίκα και σύμφωνα με τους ίδιους «έμοιαζε σαν να έκαναν κόντρες».Αυτό το όχημα περιγράφηκε από το ζευγάρι ως το τρίτο όχημα που εμπλέκεται στο τροχαίο, το οποίο φέρεται να οδηγούσε φίλη της 45χρονης. Στη μαρτυρία αναφέρεται επίσης ότι, καθώς η Porsche είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, εμβόλισε το όχημα που οδηγούσε η 26χρονη, το οποίο από τη σύγκρουση μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.«Μετά το τροχαίο η οδηγός της Porsche επιβιβάστηκε στο τρίτο αυτοκίνητο», φέρεται να είπε ζευγάρι στις Αρχές – όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή.Ο άνδρας και η γυναίκα – που εκείνη την ώρα πήγαιναν στο αεροδρόμιο – φέρεται να ήταν εκείνοι που έσπευσαν στο όχημα της 26χρονης και προσπάθησαν να βοηθήσουν την κοπέλα και τον 28χρονο.Στην ίδια εκπομπή μίλησεκαι ιδιοκτήτρια της Porsche, η οποία εμμένει στους ισχυρισμούς της ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι μία φίλη της τη μετέφερε στο νοσοκομείο και αργότερα ειδοποίησε την Τροχαία,