Χίος: Ανοίγει η αυλαία του The Chios Festival

Το πρόγραμμα του Αυγούστου κλείνει στο Κάστρο της Χίου (31/8), με την έναρξη της έκθεσης του εικαστικού Νάκη Παναγιωτίδη στο Χαμιδιέ Τζαμί σε επιμέλεια του δρ. Φώτη Παπαθανασίου, παρουσία του Michele Casamonti από την γκαλερί Tornabuoni Arte. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα των πρεσβειών της Ιταλίας και της Ελβετίας και θα συνοδευτεί με τους μουσικούς του Θεάτρου Carlo Felice Genova και το συγκρότημα Agrik με παραδοσιακούς ήχους της Κάτω Ιταλίας.Το Φεστιβάλ Χίου πρωτοπορεί και διοργανώνει συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ηθικές προεκτάσεις της (Castelli, 1/9). Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Παναγιώτης Ροϊλός, καθηγητής Συγκριτικής Γραμματολογίας του Harvard και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.Επίσης συμμετέχουν οι: Νεκτάριος Ταβερναράκης, τακτικός καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Lou Marinoff, καθηγητής φιλοσοφίας, City University NY. Xiaojun Ding, καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Xian Jiaotong University.Στο μουσικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει συμμετέχουν οι Νινέτα Βαφειά, Φώτης Νέζης και Σοφία Παπαδημητροπούλου. Οι βραδιές πολιτισμού στο Castelli (2/9) θα συνεχιστούν με την παρουσία του Νίκου Σηφουνάκη, αρχιτέκτονα – πρ. υπουργού Πολιτισμού, της Λυδίας Καρρά, προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), της Νίκης Μπουτάρη, ιδρύτριας του justanumber.gr, του Nicholas Pappas, καθηγητή Φιλοσοφίας City University NY και του Michele Casamonti, από την Tornabuoni Arte και μουσική βραδιά με την υψίφωνο Χριστίνα Πουλίτση.Παραμένοντας στο Castelli (3/9) και στις επιστήμες, τη συζήτηση διευθύνουν ο dr. Stelios Papadopoulos, πατέρας της βιοτεχνολογίας και η δημοσιογράφος Τασούλα Επτακοίλη, με ομιλητές τους δρ. Σταμάτη Κριμιζή, αστροφυσικό – Ακαδημία Αθηνών, Prof. Wyn Evans, Ινστιτούτο Αστρονομίας/University of Cambridge, δρ. Γιώργο Νούνεση, πρόεδρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Darwin Caldwell, καθηγητή Ρομποτικής, πρόεδρο Ιταλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΙΙΤ). Η βραδιά κλείνει επίσης μουσικά με τους Νινέτα Βαφειά, Φώτη Νέζη και Σοφία Παπαδημητροπούλου.Ακολουθεί ημερίδα στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας (4/9), που φέρει τον τίτλο «Με το βλέμμα στο Μέλλον: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός» με ομιλητές όπως ο πρέσβης Selim Yenel, πρόεδρος του Global Relations Forum, ο Prof. Dr. Hakan Ürey, αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας/Πανεπιστήμιο Koç, ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, νομικός, η Μαρία Λοϊζίδου, ομ. καθηγήτρια ΕΜΠ και χημικός-μηχανικός, η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, δ/νουσα σύμβουλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Διονύσης Μαντέλης, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μπότση, ο Δημήτρης Μπουραντάς, καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρύτανης New York College, ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, επιχειρηματίας, ο Στράτος Σιμόπουλος, πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής, η Άντζελα Στάθη, πρόεδρος Digital Boost, συνιδρυτής Brazil Tech Connect και εμπειρογνώμονας Deep Tech στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ηρώ Χατζηγεωργίου, δ/νουσα σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.), υπό τον συντονισμό της Κορίνας Γεωργίου.Ο κινηματογράφος έχει τη δική του θέση στο Φεστιβάλ. Στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο (5/9) θα γίνει η προβολή της ταινίας «Υπάρχω» και θα ακολουθήσει συζήτηση στον Κάμπο της Χίου με τους συντελεστές του φιλμ, δηλαδή το σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο, τη σεναριογράφο Κατερίνα Μπέη, τον παραγωγό Διονύση Σαμιώτη, τον πρωταγωνιστή Χρήστο Μάστορα, αλλά και το Μάκη Μάτσα από τη Minos/EMI/Universal. Η βραδιά θα συνεχιστεί με τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη από Χιώτες καλλιτέχνες.Το Σάββατο (6/9) στην Ιχθυόσκαλα Χίου, το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάσει το δίπτυχο χορού «Return of the summer», σε χορογραφίες του διευθυντή μπαλέτου Κωνσταντίνου Ρήγου και μουσική Έκτορ Μπερλιόζ, καθώς και του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη.Η αυλαία του 4ου Φεστιβάλ Χίου, θα πέσει στην κεντρική πλατεία του μεσαιωνικού οικισμού του Αναβάτου (7/9) με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να παρουσιάζει το μονόπρακτο μελόδραμα «Μήδεια» του Τσέχου συνθέτη Jiři Antonin Benda, με μουσική συνοδεία στο πιάνο του μαέστρου Μάρκελλου Χρυσικόπουλου. Το «The Chios Festival 2025» πραγματοποιείται με την υποστήριξη της UNESCO Greece και των πρεσβειών της Ιταλίας και της Ελβετίας.