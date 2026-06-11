«Ενσώματες Αντιλήψεις: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμο» στο Καπνεργοστάσιο για την Έκθεση Embodiments

ημιουργός του ASPECTSS® Design Index — του πρώτου παγκοσμίως ερευνητικά τεκμηριωμένου πλαισίου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τον αυτισμό — θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία παρουσίαζοντας σκεψεις για ένα αρχιτεκτονικό οικοσύστημα φιλικό στον νευροδιαφορετικό νου, με αφορμή την υπόθεση ότι όταν σχεδιάζουμε για τον αυτισμό, σχεδιάζουμε για όλους.Barbara Klinkhammer (Thomas Jefferson University), Stuart Neilson (καλλιτέχνης/ακτιβιστής), Wendy Ross (Jefferson Center for Autism and Neurodiversity), Adam Wolfond, Estée Klar (Dis Assembly), Μέντη Μέγα, Μανώλης Σαριδάκη (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση), Χρίστος Παπαμιχαήλ (Liminal), Severino Alfonso, Λουκία Τσαφούλια (Synesthetic Research & Design Lab), Ηλίας Καλησπεράκης, Σπύρος Στεφανίδης (up2metric), Νεφέλη Γεωργακοπούλου (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), Μαρία-Χριστίνα Γιαννουλάτου, Μαρία Ζαμενοπούλου, Kωνσταντία Μάνθου (Μουσείο Μπενάκη), Μιχάλης Μοσχούτης, Χριστίνα Σπανού (Εθνική Λυρική Σκηνή), Φάνης Καφαντάρης (ΝΕΟΝ), Ευάγγελος Κοτσιώρης (MoMA: Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη), Χρήστος Καρράς (Kyklos Center for Arts and Cultures), Magda Mostafa (StudioTM / American University in Cairo), Αργυρώ Βατάκη (MultiTimeLab, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Αγγελική Βεντούρη, Κατερίνα Ελευθεριάδη, Ευθυμία Λάμπρου, Λυδία Λιάπη, Χρυσαυγή Παναγιώτου, και Ουρανία Ταχματζίδου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μαρία Καμηλάκη, Μαρία Βλασσοπούλου, Πέγκυ Δάρα (Καπνεργοστάσιο, Βουλή των Ελλήνων), Σοφία Μάρρα (Ψυχολόγος, ΤΝΑ Space), Κατερίνα Τσώμη, Ιωάννης Βοσκόπουλος (Ψυχολόγος), Χρύσα Ντισλή (WorkEqual.ie), Κατερίνα Μαλακατέ (συγγραφέας, ακτιβίστρια) Βασίλειος Γιαννακόπουλος (Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πάτρας), Μαρία Βιδάλη (Αρχιτέκτονας), Φιλίππα Χριστοφάλου (Teachers College, Columbia University), Δημήτρης Αμελαδιώτης (Εικαστικός καλλιτέχνης & performer), Τριανταφυλένια Κοσμίδου (Εργοθεραπεύτρια S.I., χορεύτρια, χορογράφος, performer), Μαρία Πετάση, Βιλελμίνη Σωσώνη, Εμμανουήλ Ροβίθης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Αντώνης Πριμηκύρης και Κατερίνα Νταμάνη (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης).Η έκθεση Embodiments | Ενσώματες Αντιλήψεις: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμοι ανοίγει την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 17:30 στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, Αίθουσα Κ3. H έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά 11:00 - 20:00 εκτός Κυριακής.