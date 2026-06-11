Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
«Ενσώματες Αντιλήψεις: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμο» στο Καπνεργοστάσιο για την Έκθεση Embodiments
«Ενσώματες Αντιλήψεις: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμο» στο Καπνεργοστάσιο για την Έκθεση Embodiments
Η διοργάνωση του Embodiments από τις 12 έως τις 20 Ιουνίου 2026., δεν αφορά μόνο την προσβασιμότητα, αφορά το ανήκειν, τον αυτοπροσδιορισμό και τη συνεργασία
Η καλλιτεχνική και διεπιστημονική έκθεση Embodiments | Ενσώματες Αντιλήψεις: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμοι πλαισιωμένη από ένα παράλληλο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εργαστήρια, συζητήσεις και περφόρμανς, φέρνει μαζί καλλιτέχνες και επαγγελματίες των τεχνών, αρχιτέκτονες, ερευνητές, συνήγορους δικαιωμάτων και κοινότητες στο Καπνεργοστάσιο, στην Αθήνα, από τις 12 έως τις 20 Ιουνίου 2026.
Η έκθεση διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η έννοια της πρόσβασης διαμορφώνει και επαναδιαπραγματεύεται τον χώρο, θέτοντας στο επίκεντρο νευροδιαφορετικές οπτικές και εμπειρίες και δημιουργεί μια κοινή πλατφόρμα για την επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οι χώροι γίνονται αντιληπτοί, σχεδιάζονται και βιώνονται και πώς το κτιστό περιβάλλον μπορεί να αναδείξει ή να περιορίσει τη διαφορετικότητα.
Η διοργάνωση του Embodiments δεν αφορά μόνο την προσβασιμότητα, αφορά το ανήκειν, τον αυτοπροσδιορισμό και τη συνεργασία. Η πρόσβαση δεν αντιμετωπίζεται ως ένας στατικός στόχος ή μια τεχνική λύση, αλλά ως μια διαρκής πολιτισμική και χωρική πρακτική — μια διαδικασία που αναδύεται μέσα από τον διάλογο, τον πειραματισμό και τη συλλογική φαντασία. Είναι μια πρόσκληση για περιέργεια, φροντίδα και δημιουργική ανταλλαγή — μια διαδικασία που εμπλέκει πολίτες, τέχνη, τεχνολογία και επιστήμη σε ουσιαστικό διάλογο.
Το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει, να αναστοχαστεί και να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η χωρική εμπειρία συγκροτείται μέσα από αισθητηριακές και συναισθηματικές διαδικασίες. Ωστόσο, το εγχείρημα αντιμετωπίζει όχι μόνο τις αισθητηριακές και χωρικές εμπειρίες των νευροδιαφορετικών ατόμων αλλά και τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα που διαμορφώνουν την αποδοχή, τη γνώση και τη δημόσια πολιτική γύρω από την αναπηρία.
Το Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό χώρο για αυτή την πρωτοβουλία: είναι ένα εμβληματικό κτήριο και ιστορικό μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, το οποίο στεγάζει μέρος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων καθώς και το Τυπογραφείο της Βουλής. Η πολυδιάστατη ιστορία του —ως τόπος βιομηχανικής παραγωγής, εργασίας, κοινωνικών αγώνων και σήμερα πολιτιστικής δραστηριότητας— προσδίδει μια ουσιαστική διάσταση στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο περιβάλλον και την εμπειρία, συνδέοντας ιστορικές και σύγχρονες μορφές παραγωγής γνώσης.
Εκδηλώσεις & Εγγραφή: Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με την έκθεση Embodiments: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμοι από τις 12 έως τις 20 Ιουνίου 2026, με την έναρξη των συζητήσεων και την κεντρική ομιλία να λαμβάνουν χώρα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 11:30. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες και συζητήσεις, συμμετοχικά εργαστήρια, περφόρμανς και ξεναγήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στην Αίθουσα Κ3.
Το παράλληλο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων αναπτύσσεται ως ένα πολυεπίπεδο πεδίο συνάντησης, φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικά γνωστικά πεδία, πρακτικές και τρόπους αντίληψης του κόσμου. Δομημένο γύρω από διαθεματικούς άξονες — Πρακτική, Πολιτισμός, Βιωμένη Εμπειρία & Συνηγορία, και Έρευνα — περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, περιηγήσεις και εργαστήρια, καθώς και εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις που εστιάζουν στις τέχνες και την προσβασιμότητα, στον συμπεριληπτικό σχεδιασμό, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση και στη χάραξη πολιτικής.
Το πρόγραμμα (δείτε εδώ αναλυτικά) αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πολιτισμικού χώρου που ενισχύει τον διάλογο μεταξύ πολιτών, κοινοτήτων, τέχνης, πολιτισμού, τεχνολογίας και επιστήμης, οικοδομώντας γέφυρες κατανόησης και συστημικής αλλαγής.
Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται τόσο ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, συνήγοροι (advocates), ερευνητές και επαγγελματίες όσο και εκπρόσωποι οργανισμών, ιδρυμάτων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της νευροδιαφορετικότητας και της υγείας. Το πρόγραμμα φέρνει σε διάλογο διεθνείς και τοπικές φωνές, με συμμετέχοντες που συνδέονται με φορείς όπως τα The American University in Cairo, η Εθνική Λυρική Σκηνή, Kyklos Center for Arts and Cultures, liminal, MoMA: Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη, NEON, Thomas Jefferson University, University College London, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, WorkEqual.ie και Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Η έκθεση διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η έννοια της πρόσβασης διαμορφώνει και επαναδιαπραγματεύεται τον χώρο, θέτοντας στο επίκεντρο νευροδιαφορετικές οπτικές και εμπειρίες και δημιουργεί μια κοινή πλατφόρμα για την επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οι χώροι γίνονται αντιληπτοί, σχεδιάζονται και βιώνονται και πώς το κτιστό περιβάλλον μπορεί να αναδείξει ή να περιορίσει τη διαφορετικότητα.
Η διοργάνωση του Embodiments δεν αφορά μόνο την προσβασιμότητα, αφορά το ανήκειν, τον αυτοπροσδιορισμό και τη συνεργασία. Η πρόσβαση δεν αντιμετωπίζεται ως ένας στατικός στόχος ή μια τεχνική λύση, αλλά ως μια διαρκής πολιτισμική και χωρική πρακτική — μια διαδικασία που αναδύεται μέσα από τον διάλογο, τον πειραματισμό και τη συλλογική φαντασία. Είναι μια πρόσκληση για περιέργεια, φροντίδα και δημιουργική ανταλλαγή — μια διαδικασία που εμπλέκει πολίτες, τέχνη, τεχνολογία και επιστήμη σε ουσιαστικό διάλογο.
Το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει, να αναστοχαστεί και να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η χωρική εμπειρία συγκροτείται μέσα από αισθητηριακές και συναισθηματικές διαδικασίες. Ωστόσο, το εγχείρημα αντιμετωπίζει όχι μόνο τις αισθητηριακές και χωρικές εμπειρίες των νευροδιαφορετικών ατόμων αλλά και τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα που διαμορφώνουν την αποδοχή, τη γνώση και τη δημόσια πολιτική γύρω από την αναπηρία.
Το Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό χώρο για αυτή την πρωτοβουλία: είναι ένα εμβληματικό κτήριο και ιστορικό μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, το οποίο στεγάζει μέρος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων καθώς και το Τυπογραφείο της Βουλής. Η πολυδιάστατη ιστορία του —ως τόπος βιομηχανικής παραγωγής, εργασίας, κοινωνικών αγώνων και σήμερα πολιτιστικής δραστηριότητας— προσδίδει μια ουσιαστική διάσταση στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο περιβάλλον και την εμπειρία, συνδέοντας ιστορικές και σύγχρονες μορφές παραγωγής γνώσης.
Εκδηλώσεις & Εγγραφή: Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με την έκθεση Embodiments: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμοι από τις 12 έως τις 20 Ιουνίου 2026, με την έναρξη των συζητήσεων και την κεντρική ομιλία να λαμβάνουν χώρα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 11:30. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες και συζητήσεις, συμμετοχικά εργαστήρια, περφόρμανς και ξεναγήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στην Αίθουσα Κ3.
Το παράλληλο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων αναπτύσσεται ως ένα πολυεπίπεδο πεδίο συνάντησης, φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικά γνωστικά πεδία, πρακτικές και τρόπους αντίληψης του κόσμου. Δομημένο γύρω από διαθεματικούς άξονες — Πρακτική, Πολιτισμός, Βιωμένη Εμπειρία & Συνηγορία, και Έρευνα — περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, περιηγήσεις και εργαστήρια, καθώς και εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις που εστιάζουν στις τέχνες και την προσβασιμότητα, στον συμπεριληπτικό σχεδιασμό, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση και στη χάραξη πολιτικής.
Το πρόγραμμα (δείτε εδώ αναλυτικά) αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πολιτισμικού χώρου που ενισχύει τον διάλογο μεταξύ πολιτών, κοινοτήτων, τέχνης, πολιτισμού, τεχνολογίας και επιστήμης, οικοδομώντας γέφυρες κατανόησης και συστημικής αλλαγής.
Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται τόσο ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, συνήγοροι (advocates), ερευνητές και επαγγελματίες όσο και εκπρόσωποι οργανισμών, ιδρυμάτων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της νευροδιαφορετικότητας και της υγείας. Το πρόγραμμα φέρνει σε διάλογο διεθνείς και τοπικές φωνές, με συμμετέχοντες που συνδέονται με φορείς όπως τα The American University in Cairo, η Εθνική Λυρική Σκηνή, Kyklos Center for Arts and Cultures, liminal, MoMA: Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη, NEON, Thomas Jefferson University, University College London, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, WorkEqual.ie και Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Η Magda Mostafa δημιουργός του ASPECTSS® Design Index — του πρώτου παγκοσμίως ερευνητικά τεκμηριωμένου πλαισίου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τον αυτισμό — θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία παρουσίαζοντας σκεψεις για ένα αρχιτεκτονικό οικοσύστημα φιλικό στον νευροδιαφορετικό νου, με αφορμή την υπόθεση ότι όταν σχεδιάζουμε για τον αυτισμό, σχεδιάζουμε για όλους.
Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια, στις ομιλίες και τις ξεναγήσεις περιλαμβάνουν:
Barbara Klinkhammer (Thomas Jefferson University), Stuart Neilson (καλλιτέχνης/ακτιβιστής), Wendy Ross (Jefferson Center for Autism and Neurodiversity), Adam Wolfond, Estée Klar (Dis Assembly), Μέντη Μέγα, Μανώλης Σαριδάκη (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση), Χρίστος Παπαμιχαήλ (Liminal), Severino Alfonso, Λουκία Τσαφούλια (Synesthetic Research & Design Lab), Ηλίας Καλησπεράκης, Σπύρος Στεφανίδης (up2metric), Νεφέλη Γεωργακοπούλου (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), Μαρία-Χριστίνα Γιαννουλάτου, Μαρία Ζαμενοπούλου, Kωνσταντία Μάνθου (Μουσείο Μπενάκη), Μιχάλης Μοσχούτης, Χριστίνα Σπανού (Εθνική Λυρική Σκηνή), Φάνης Καφαντάρης (ΝΕΟΝ), Ευάγγελος Κοτσιώρης (MoMA: Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη), Χρήστος Καρράς (Kyklos Center for Arts and Cultures), Magda Mostafa (StudioTM / American University in Cairo), Αργυρώ Βατάκη (MultiTimeLab, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Αγγελική Βεντούρη, Κατερίνα Ελευθεριάδη, Ευθυμία Λάμπρου, Λυδία Λιάπη, Χρυσαυγή Παναγιώτου, και Ουρανία Ταχματζίδου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μαρία Καμηλάκη, Μαρία Βλασσοπούλου, Πέγκυ Δάρα (Καπνεργοστάσιο, Βουλή των Ελλήνων), Σοφία Μάρρα (Ψυχολόγος, ΤΝΑ Space), Κατερίνα Τσώμη, Ιωάννης Βοσκόπουλος (Ψυχολόγος), Χρύσα Ντισλή (WorkEqual.ie), Κατερίνα Μαλακατέ (συγγραφέας, ακτιβίστρια) Βασίλειος Γιαννακόπουλος (Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πάτρας), Μαρία Βιδάλη (Αρχιτέκτονας), Φιλίππα Χριστοφάλου (Teachers College, Columbia University), Δημήτρης Αμελαδιώτης (Εικαστικός καλλιτέχνης & performer), Τριανταφυλένια Κοσμίδου (Εργοθεραπεύτρια S.I., χορεύτρια, χορογράφος, performer), Μαρία Πετάση, Βιλελμίνη Σωσώνη, Εμμανουήλ Ροβίθης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Αντώνης Πριμηκύρης και Κατερίνα Νταμάνη (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης).
Έκθεση: Η έκθεση Embodiments | Ενσώματες Αντιλήψεις: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμοι ανοίγει την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 17:30 στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, Αίθουσα Κ3. H έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά 11:00 - 20:00 εκτός Κυριακής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της έκθεσης:
Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια, στις ομιλίες και τις ξεναγήσεις περιλαμβάνουν:
Barbara Klinkhammer (Thomas Jefferson University), Stuart Neilson (καλλιτέχνης/ακτιβιστής), Wendy Ross (Jefferson Center for Autism and Neurodiversity), Adam Wolfond, Estée Klar (Dis Assembly), Μέντη Μέγα, Μανώλης Σαριδάκη (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση), Χρίστος Παπαμιχαήλ (Liminal), Severino Alfonso, Λουκία Τσαφούλια (Synesthetic Research & Design Lab), Ηλίας Καλησπεράκης, Σπύρος Στεφανίδης (up2metric), Νεφέλη Γεωργακοπούλου (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), Μαρία-Χριστίνα Γιαννουλάτου, Μαρία Ζαμενοπούλου, Kωνσταντία Μάνθου (Μουσείο Μπενάκη), Μιχάλης Μοσχούτης, Χριστίνα Σπανού (Εθνική Λυρική Σκηνή), Φάνης Καφαντάρης (ΝΕΟΝ), Ευάγγελος Κοτσιώρης (MoMA: Mουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη), Χρήστος Καρράς (Kyklos Center for Arts and Cultures), Magda Mostafa (StudioTM / American University in Cairo), Αργυρώ Βατάκη (MultiTimeLab, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Αγγελική Βεντούρη, Κατερίνα Ελευθεριάδη, Ευθυμία Λάμπρου, Λυδία Λιάπη, Χρυσαυγή Παναγιώτου, και Ουρανία Ταχματζίδου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μαρία Καμηλάκη, Μαρία Βλασσοπούλου, Πέγκυ Δάρα (Καπνεργοστάσιο, Βουλή των Ελλήνων), Σοφία Μάρρα (Ψυχολόγος, ΤΝΑ Space), Κατερίνα Τσώμη, Ιωάννης Βοσκόπουλος (Ψυχολόγος), Χρύσα Ντισλή (WorkEqual.ie), Κατερίνα Μαλακατέ (συγγραφέας, ακτιβίστρια) Βασίλειος Γιαννακόπουλος (Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πάτρας), Μαρία Βιδάλη (Αρχιτέκτονας), Φιλίππα Χριστοφάλου (Teachers College, Columbia University), Δημήτρης Αμελαδιώτης (Εικαστικός καλλιτέχνης & performer), Τριανταφυλένια Κοσμίδου (Εργοθεραπεύτρια S.I., χορεύτρια, χορογράφος, performer), Μαρία Πετάση, Βιλελμίνη Σωσώνη, Εμμανουήλ Ροβίθης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Αντώνης Πριμηκύρης και Κατερίνα Νταμάνη (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης).
Έκθεση: Η έκθεση Embodiments | Ενσώματες Αντιλήψεις: Τέχνη, Ατμόσφαιρες & Αισθητηριακοί Κόσμοι ανοίγει την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 17:30 στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, Αίθουσα Κ3. H έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά 11:00 - 20:00 εκτός Κυριακής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της έκθεσης:
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